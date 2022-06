Rafael Nadal und Casper Ruud kämpfen am Sonntag (ab 15:00 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!) auf dem Court Philippe-Chatrier um die Krone in Roland-Garros.

Der Rekord-Grand-Slam-Champion setzte sich im Halbfinale gegendurch, der beim Stand von 7:6 (10:8), 6:6 verletzungsbedingt aufgeben musste . Der 36 Jahre alte Spanier greift beinach seinem 14. Titel in der französischen Hauptstadt und nach seinem 22. Grand-Slam-Triumph.

Erinnerungen an eigene Verletzung: Stich fühlt mit Zverev

Hier findet Ihr alle Informationen zur Übertragung vom French-Open-Finale zwischen Rafael Nadal und Casper Ruud:

Das Endspiel zwischen Rafael Nadal und Casper Ruud wird am Sonntag, 5. Juni,live im Free-TV bei Eurosport 1 übertragen. Das Finale startet voraussichtlich um 15:00 Uhr auf dem Court Philippe-Chatrier.

Ihr habt keine Möglichkeit, das Finale zwischen Rafael Nadal und Casper Ruud im TV zu verfolgen? Dann könnt Ihr das Finale live im Stream verfolgen! Joyn! und der Eurosport Player sind Eure Anlaufstellen.

Eurosport.de begleitet das Finale zwischen Rafael Nadal und Casper Ruud auch mit einem Liveticker. Zudem findet Ihr dort zahlreiche Highlight-Videos aus dem French-Open-Finale zwischen Ruud und Nadal sowie alle weiteren News und Hintergrundgeschichten rund um die French Open.

Der Sturz von Alexander Zverev im French-Open-Halbfinale gegen Rafael Nadal hat den 13. Turniertag in Roland-Garros überschattet. Der Olympiasieger lieferte dem Rekord-Grand-Slam-Champion über mehr als drei Stunden einen Riesenfight - ehe er Ende des zweiten Satzes umknickte und aufgeben musste. Nadal stellte danach klar, dass das Missgeschick nichts mit der Qualität des Platzes zu tun habe. Nadal selbst tritt am Sonntag im Finale der French Open gegen den Norweger Casper Ruud an (ab 15 Uhr live bei Eurosport und im Liveticker auf Eurosport.de). | Zum Bericht