French Open

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek hatte nach ihrem Halbfinaleinzug am Dienstag erklärt, sie habe die Aussagen als "enttäuschend und überraschend" aufgenommen.

Angesprochen darauf, dass zu diesem Zeitpunkt in der Night Session neun Herren- und nur ein Damenmatch angesetzt waren, hatte die Wimbledon-Siegerin von 2006 erklärt, das Spiel der Männer habe "derzeit mehr Anziehungskraft und Attraktivität".

Einzig Alize Cornet und Jelena Ostapenko hatten in der Night-Session auf dem Court Philippe Chatrier gespielt.

"Ich denke, dass die Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich mich während meiner gesamten Karriere immer sehr für Gleichberechtigung im Tennis eingesetzt habe", verteidigte sich Mauresmo nun und erklärte die Entscheidungen mit der Länge der Spiele.

Mauresmo kündigt bessere Lösungen an

"Im Hinblick auf die Ansetzungen, besonders was die Night Sessions anbelangt, ist es schwer, nur ein Damen-Match anzusetzen, weil wir die Länge berücksichtigen müssen. Es ist den Tickethaltern gegenüber fair", erklärte sie.

Allerdings kündigte die ehemalige Weltranglistenerste an, in Zukunft "eine bessere Lösung zu finden, um allen gegenüber fair zu sein". Dabei brachte sie ins Gespräch, im kommenden Jahr auch zwei Spiele der Damen in einer Night Session anzusetzen oder neben einem Frauen-Match auch ein Doppel anzubieten.

