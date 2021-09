Daniil Medvedev (Russland/Nr. 2) hat im ganzen Turnierverlauf bisher nur einen Satz verloren und gerade mal sechs Breaks kassiert.

Gegen Félix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 12) verwandelte der Russe nach 2:03 Stunden Spielzeit seinen zweiten Matchball.

"Es hätte für ihn nicht besser laufen können", meinte Eurosport-Experte Boris Becker: "Er hat nicht sein bestes Tennis spielen müssen, es war körperlich nicht besonders anstrengend. Er hat jetzt alle Zeit der Welt sich auszuruhen. Die Situation vor dem Finale ist sehr gut für den Russen."

US Open Ram und Salisbury gewinnen US Open im Doppel VOR 4 STUNDEN

Im Finale am Sonntag trifft der Weltranglistenzweite auf den Sieger des mit Spannung erwarteten Duells zwischen dem Weltranglistenersten Novak Djokovic und Olympiasieger Alexander Zverev, das in der Nacht zum Samstag ( 1:00 Uhr live bei Eurosport ) steigt.

Halbfinale: Medvedev bricht Auger-Aliassime mental

Medvedev extrem kaltschnäuzig

"Ich werde mir das Match anschauen. Vielleicht bin ich dann schon im Hotel", sagte Medvedev: "Es wird großartig. Ich empfehle jedem, sich das anzusehen."

Im ersten Satz gegen Auger-Aliassime stellte Medvedev seine Kaltschnäuzigkeit unter Beweis, in dem er seine erste Breakchance gleich nutzte (4:3) und den Satz dadurch 6:4 gewann.

"Schöne Spielerei": Medvedev führt Auger-Aliassime vor

Im zweiten Durchgang war dann der sicherer werdende Kanadier drauf und dran, auszugleichen. "Er muss mehr Schachspielen auf dem Platz", riet ihm Eurosport-Experte Mischa Zverev. Auger-Aliassime breakte Medvedev zum 4:2, stellte kurz darauf auf 5:2 und hatte bei 5:3 mit eigenem Aufschlag zwei Satzbälle.

Richtig stark! Medvedev wehrt zwei Satzbälle ab und kommt zurück

"Ich habe nur gedacht: Hoffentlich schlägt er kein Ass", meinte Medvedev später.

Der Russe wehrte beide Satzbälle ab und verkürzte auf 4:5. Hatte der Youngster zwischenzeitlich sieben Punkte in Folge gemacht, legte Medvedev nun eine 13:2-Serie hin und drehte den Satz von 2:5 auf 7:5 - der Knackpunkt im Match.

Dicke Luft im Arthur Ashe: Medvedev legt sich mit Referee an

Medvedev in allen Belangen überlegen

"Ich wusste, dass bei 4:5 ein entscheidender Moment im Match ist und ich ihn mental brechen kann", gab der Russe hinterher unumwunden zu.

Im dritten Satz hatte Auger-Aliassime dann schon sichtbar aufgesteckt; zwei weitere Medvedev-Breaks, der an diesem Abend eine perfekte Breakballausbeute aufwies (5/5), machten das Halbfinale zur klaren Sache.

Medvedev schlug mehr Asse (12/4) und leistete sich weniger Doppelfehler (4/10). Er schlug mehr Winner (37/17) und leistete sich weniger vermeidbare Fehler (25/39). "Ich habe heute nicht mein bestes Tennis gespielt und bin glücklich, im Finale zu sein", sagte er.

"Bitte nochmal!" Medvedev brilliert mit Zauberreturn

Medvedev in seinem dritten Grand-Slam-Finale

Durch den Sieg baute Medvedev seine persönliche Bilanz bei seinem liebsten Grand-Slam-Turnier auf 20:4 aus. "Es war ein seltsames Match im zweiten Satz", resümierte er hinterher: "Wenn er den Satz gewinnt, weiß man nicht, wie es ausgeht. Gott sei Dank hat sich alles noch gedreht."

"Wenn es wieder so verrückt wird wie 2019, hoffe ich, dass ich diesmal das Finale gewinnen kann", meinte Medvedev.

Medvedev erklärt: Darum ist meine Box immer so leer

Auger-Aliassime noch "zu grün"

Auch ins Endspiel der Australian Open Anfang des Jahres schaffte es Medvedev, verlor dort aber glatt in drei Sätzen gegen Novak Djokovic . Er wartet aber wie Olympiasieger Alexander Zverev noch auf einen großen Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier.

Auger-Aliassime, der im Alter von 21 Jahren als erster Kanadier ins Halbfinale der US Open einzog, verpasste seine erste Finalteilnahme bei einem Grand Slam.

"Ich habe mehr erwartet. Ich dachte, er könnte den nächsten Schritt schon machen", meinte Eurosport-Experte Becker: "Er war in den entscheidenden Momenten vielleicht ein bisschen zu grün, zu unerfahren, zu vorsichtig – und das spielt seinem Gegner natürlich in die Hände, denn Medvedev nutzt wirklich jede Schwächeperiode aus."

Auger-Aliassime in Weltrangliste auf Rang elf

Der 21-Jährige stand auf der ATP-Tour schon in acht Endspielen, verlor diese jedoch allesamt ohne einen einzigen Satzgewinn. Sein bestes Grand-Slam-Ergebnis hatte er zuletzt in Wimbledon eingefahren, als er unter anderem Alexander Zverev besiegte und bis ins Viertelfinale vorstieß.

Packende Ballwechsel: Auger-Aliassime breakt Medvedev

Das toppte der 21-Jährige in New York sogar und wird in der Weltrangliste ab Montag auf Rang elf geführt - so hoch wie noch nie. Zudem erhält er in New York 675.000 US-Dollar (ca. 571.000 Euro) Preisgeld. Medvedev wird so oder so nach dem Turnier weiter auf Platz zwei der Weltrangliste stehen.

Kanada hat zumindest im Frauen-Einzel noch die Chance auf den Titel: Leylah Fernandez trifft im Duell der Teenager am Samstag ( 22 Uhr live bei Eurosport ) auf die Britin Emma Raducanu.

US Open - Halbfinale Herren:

N. Djokovic (SRB/1) - A. Zverev (GER/4) - 1:00 Uhr live bei Eurosport

1:00 Uhr live bei Eurosport D. Medvedev (RUS/2) - F. Auger-Aliassime (CAN/12) 6:4, 7:5, 6:2

Links zu den US Open:

Das könnte Dich auch interessieren: Thiem veräppelt Tsitsipas öffentlich - der Grieche reagiert

(mit SID)

Rührende Szene: US-Open-Publikum feiert Rod Laver - der ist ergriffen

US Open Raducanu - Fernandez: Finale live im TV, im Livestream und Liveticker VOR 11 STUNDEN