Es ist erst ein paar Tage her, da gab Goran Ivanisevic dem serbischen TV-Sender "B92" ein Interview. Der Wimbledon-Sieger von 2001, heute Coach im Team von Novak Djokovic, nutzte das Gespräch, um seinen Schützling in Schutz zu nehmen. "Novak ist zum besten Tennisspieler aller Zeiten avanciert und wird das in Kürze auch statistisch beweisen", betonte Ivanisevic.

Und: "Novak sagt, was er denkt, und das mögen viele nicht."

Zuletzt hatte Djokovic bei den Olympischen Spielen für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem der Traum vom Golden Slam geplatzt war, leistete sich der Weltranglistenerste beim verlorenen Spiel um Bronze gegen Pablo Carreño Busta zwei Ausraster, ehe er das Bronze-Match im Mixed-Doppel absagte . Aus Verletzungsgründen, wie er erklärte. Viele nahmen ihm das allerdings nicht ab. Es blieb ein fader Beigeschmack.

Djokovic: Einbruch gegen Zverev wirft Fragen auf

Überdies hatte der Einbruch von Djokovic im Halbfinale gegen Alexander Zverev , als er bei einer 6:1, 3:2-Führung zehn der elf folgenden Spiele und damit auch das Match verlor, Zweifel an der Form aufkommen lassen.

Zverev kämpft Djokovic nieder und erreicht Gold-Finale in Tokio

Dazu passen auch die beiden Absagen für die Masters-Events von Toronto und Cincinnati. Djokovic ist erst einmal auf Tauchstation gegangen und wird die US Open ohne Vorbereitungsturnier in Angriff nehmen.

Das ist an für sich nicht komplett ungewöhnlich, auch Rafael Nadal oder Roger Federer haben dies in der Vergangenheit bei einzelnen Grand-Slam-Turnieren so gehandhabt. Hinzu kommt, dass Djokovic zuletzt in Tokio bereits auf Hartplatz gespielt hat und der Belag ohnehin sein liebster ist.

Linienrichterin abgeschossen - Erinnerungen an US Open 2020

Wobei er bei den US Open vermintes Terrain betritt. Unvergessen die Disqualifikation im Vorjahr , als Djokovic im Achtelfinale gegen Pablo Carreño Busta einen Ball wegdrosch und unglücklicherweise eine Linienrichterin am Hals traf. Der Klassiker von Flushing Meadows birgt also durchaus eine spezielle Komponente für den 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger.

Der bei Major-Wettbewerben übliche Best-of-Five-Modus dürfte dem Serben dagegen in die Karten spielen. Physisch und mental hat er zigfach gezeigt, wozu er im Stande ist, wenn er topfit aufschlägt. Die Pause vor den US Open ergibt daher durchaus Sinn und muss beileibe kein Zeichen von Schwäche sein - auch wenn er in Tokio von einer Verletzung der linken Schulter sprach.

Ausraster deluxe: Djokovic schleudert Schläger auf die Tribüne

Die Enttäuschung, den Golden Slam und eine Medaille für Serbien verpasst zu haben, dürfte das Hauptproblem gewesen sein.

Ernste Probleme bei Thiem, Nadal und Federer

Da sieht es bei Titelverteidiger Dominic Thiem, Rafael Nadal und Roger Federer physisch schon wesentlich besorgniserregender aus. Das Comeback des Österreichers steht nach einer Handgelenksverletzung noch in den Sternen, möglicherweise muss er das letzte Grand-Slam-Event der Saison sogar auslassen.

Highlights: Djokovic kassiert im Spiel um Bronze die nächste Pleite

Djokovic hat indes seine ganz eigene Methode, sich wieder auf Topniveau zu bringen - mithilfe von Meditation und Yoga.

Ivanisevic: Djokovic setzt auf Yoga

"Manche lachen über die Meditation, der Novak sich widmet. Er aber glaubt voll und ganz daran", verrät Ivanisevic. "Ich bewundere ihn. Ich sehe ihm morgens anderthalb Stunden beim Yoga zu", so der Kroate. Es sei "faszinierend", mitzuerleben, wie Djokovic arbeitet.

Mehr noch: Das Team um den Superstar befinde sich auf historischer Mission. "Wenn Novak dieses Jahr die US Open gewinnt und damit alle vier Grand Slams im selben Jahr einsammelt, geht er auf Augenhöhe mit Rod Laver in die Unsterblichkeit ein", unterstreicht Ivanisevic. "Ich bin Teil eines Teams, das Geschichte schreibt."

Sollte Djokovic sich tatsächlich den 21. Grand-Slam-Titel sichern und damit an Federer und Nadal vorbeiziehen, dürfte das niemand mehr anzweifeln - auch nicht seine vielen Kritiker.

Monsterballwechsel: Zverev jagt Djokovic quer über den Platz

