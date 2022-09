Als Alexander Zverev und Dominic Thiem vor zwei Jahren das Finale der US Open bestritten, standen die beiden Finalisten von heute auf den Weltranglistenpositionen 217 (Alcaraz) und 37 (Ruud).

Inzwischen machen sich Carlos Alcaraz und Casper Ruud daran, die Beiden zu überflügeln.

Der 19-jährige Spanier und der 23-jährige Norweger sind derzeit die Vorzeigespieler der neuen Generation - und einer von beiden wird am Montag nicht nur als Grand-Slam-Champion aufwachen, sondern auch als neue Nummer eins der Welt.

US Open

"Für die Tenniswelt ist es von großer Bedeutung, dass Carlos und Casper im Finale der US Open ( Sonntag ab 22:00 Uhr live im TV bei Eurosport 1 und auf discovery+ ) stehen und dabei um die Führung in der Weltrangliste kämpfen", betont, der 1996 bis ins Viertelfinale von New York kam.