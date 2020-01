Bei Borussia Dortmund steht im Sommer ein großer Umbruch an. Für die Vereinsführung gehört zu diesem Prozess auch, Talente zu holen und beim BVB groß zu machen. Jüngstes Beispiel, wie beliebt der Verein bei jungen Spielern ist, ist der Transfer des norwegischen Superstürmers Erling Haaland, der sich im Winter den Schwarz-Gelben anschloss.

Nun plant Manager Michael Zorc angeblich den nächsten großen Deal: Nach einem Bericht der "Sport Bild" möchte der BVB Edouardo Camavinga von Stade Rennes verpflichten. Der Mittelfeldspieler debütierte im Alter von 16 Jahren, vier Monaten und 27 Tagen in der Startelf von Rennes in der Ligue 1. Jünger war keiner.

Rennes möchte Camavinga gern behalten

Bei dieser Ausgangslage ist klar, dass Dortmund nicht der einzige (große) Klub in Europa ist, der den französischen U21-Nationalspieler verpflichten möchte. Die "L'Équipe" schrieb vom Interesse Real Madrids, Tottenhams, Arsenals und des FC Barcelona. "Wir haben Anfragen von einigen Klubs erhalten, aber nicht aus der Ligue 1", bestätigte Rennes-Präsident Olivier Letang im Dezember gegenüber "TF1". "Wir wollen ihn aber nicht abgeben und zehn Jahre behalten."

Camavingas Marktwert liegt schon jetzt bei 35 Millionen Euro (laut "transfermarkt.de"). Die "Sport Bild" schreibt, die Ablösesumme könne bei "bis zu 50 Millionen Euro" liegen.

Neben Camavinga soll der BVB auch zwei brasilianische Nachwuchsspieler im Visier haben. Sowohl Éverton von Grêmio Porto Alegre als auch Antony vom FC Sao Paulo sollen laut "Sport Bild" als Nachfolger von Jadon Sancho im Gespräch sein.

Camavinga könnte sich beim BVB prächtig entwickeln

Transfer-Check: Sollte sich der BVB tatsächlich um den Franzosen mit angolanischen Wurzeln bemühen, wäre das eine langfristige Investition, die sich sofort, aber auch erst in den kommenden Jahren auszahlen könnte - Camavinga ist mit seinen 17 Jahren noch in der Entwicklung. In jedem Fall aber wäre der Transfer ein echter Coup, denn der Youngster zieht das Interesse vieler prestigeträchtiger Klubs auf sich und würde den Ruf des BVB als exzellente Talentschmiede unterstreichen.

Nachdem sich jüngst Erling Haaland für den BVB entschieden hat, sich Sancho beim BVB prächtig entwickelt hat, scheint ein Transfer zumindest nicht völlig undenkbar, Real und Barça bieten dafür (vermeintlich) Ruhm, Geld und Tipps von den Besten der Welt.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 15 Prozent

