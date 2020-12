In Frankfurt brach bei Kapitän Stindl hingegen keine grenzenlose Euphorie aus: Die Gladbacher verloren durch das Unentschieden weiter an Boden im Kampf um die Champions-League-Ränge.

"Das ist schwer einzuordnen. Wir kommen super rein und gehen in Führung. Danach machen wir es nicht mehr klug. Am Ende war es eine absolute Willensleistung", sagte der Dreifach-Torschütze (14./90., Foulelfmeter, 90.+5) bei "Sky". Rose lobte Stindl derweil als "richtigen Kapitän, der voran geht" und attestierte seinem Team am Ende "eine außergewöhnliche Leistung".