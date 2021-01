Vorstandsmitglied Oliver Kahn nahm Sané daher in Schutz. In der "Sport Bild" meinte der Ex-Keeper: "Ich kenne den FC Bayern sehr lange und weiß, dass neue Spieler Zeit brauchen, um voll anzukommen – zumal Leroy aus einer schweren Verletzung zu uns kam."

In München sei man weiter von Sané "als Spieler, Typen und Charakter" überzeugt, so Kahn.

Auch Hansi Flick zeigte sich vor Kurzem optimistisch, dass der Nationalspieler bald voll da ist : "Er ist sehr selbstkritisch, was seine Leistung betrifft. Er hat in der Woche im Training gute Leistungen gezeigt. Deswegen glaube ich, dass er auf einem sehr guten Weg ist."

Während man beim 45-Millionen-Mann also weiter auf den großen Durchbruch wartet, sind die Erwartungen bei Costa (fehlender Spielrhythmus) oder Choupo-Moting (starke direkte Konkurrenz durch Robert Lewandowski und Thomas Müller) ohnehin geringer. Beide wurden als Joker geholt und erfüllen diese Rollen. Beim Brasilianer hätte man laut Flick zudem gewusst "dass er eine Zeit lang braucht, um wieder ranzukommen", so der Bayern-Coach bei "Sky".

Dann wäre da noch Nianzou Kouassi. Der junge Franzose hat gerade einmal 21 Einsatzminuten auf dem Konto. Dies liegt aber nicht an seiner Leistung, sondern an Verletzungen (zunächst Oberschenkelblessur, aktuell Muskelbündelriss). Ist er wieder fit, dürfte er mittelfristig häufiger im Kader stehen.

Generell beklagte Flick den Mangel an Trainingseinheiten, die durch den vollen Spielplan in dieser Saison oft wegfallen. "Es fehlt an Trainings, in denen wir ihnen die Philosophie vermitteln, die Ideen vorstellen“, erklärte der Trainer die Startprobleme der Neuzugänge.