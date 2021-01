Publiziert 29/01/2021 Am 08:42 | Update 29/01/2021 Am 13:13

Top-Transfer-News des Tages in der Übersicht:

Pochettino lockt Ramos zu PSG (14:00 Uhr)

Camavinga sagt Bayern und BVB ab (13:30 Uhr)

AC Mailand will Bayerns Costa holen (11:15 Uhr)

Torreira verlässt Atlético Madrid wohl schon wieder (10:30 Uhr)

FC Bayern hat Interesse an Flügelstürmer Kwadwo (09:30 Uhr)

Pochettino will Ramos zu PSG locken

14:15 Uhr: Mauricio Pochettino will Sergio Ramos zu Paris Saint-Germain holen. Das machte der PSG-Trainer in einem Interview mit der spanischen Sporttageszeitung "Marca" deutlich. Ramos Vertrag bei Real Madrid läuft am Saisonende aus.

"Man wird sehen, was in den kommenden Monaten passiert. Hier würde Ramos einen großen Verein vorfinden, der immer gewinnen will. PSG ist einer der größten Vereine der Welt", machte Pochettino im Interview klar.

Die Zukunft der Real-Legende ist noch offen. Bislang konnte sich der 34-jährige Kapitän der Königlichen nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Im Bezug auf Laufzeit und Gehalt sollen die Vorstellungen weit auseinanderliegen.

Zuletzt war auch der FC Bayern München mit Ramos in Verbindung gebracht worden.

+++

Camavinga gibt FC Bayern und Borussia Dortmund Korb

13:30 Uhr: Der Franzose Eduardo Camavinga hat dem FC Bayern München und Borussia Dortmund eine klare Absage für einen Wechsel erteilt. Auf einer Pressekonferenz machte der 18-jährige Shootingstar von Stade Rennes klar, dass er bei seinem Jugendverein seinen bis 2022 datierten Vertrag verlängern will.

Der Mittelfeldspieler war zuletzt auch bei anderen europäischen Topklubs auf dem Radar. Insbesondere Real Madrid und Trainer Zinédine Zidane hatten heftig um den französischen Nationalspieler geworben. Auch bei Juventus Turin und Paris Saint-Germain stand Camavinga auf der Wunschliste.

+++

Lingard vor Wechsel zu West Ham United

12:45 Uhr: Jesse Lingard wird sich offenbar in Kürze West Ham United anschließen. , kommt der 28-jährige Offensivakteur auf Leihbasis von Manchester United nach London.

Lingard ist bei den Red Devils unter Trainer Ole Gunnar Solskjaer in Ungnade gefallen und kommt in dieser Spielzeit bislang nur auf drei Pflichtspieleinsätze in den Pokalwettbewerben. In der Liga kam Lingard bislang nicht zum Einsatz.

West Ham ist bei der Suche nach einem Angreifer als Ersatz für den zu Ajax Amsterdam abgewanderten Ex-Frankfurter Sébastian Haller damit also fündig geworden. Zudem soll Leipzigs Hwang Hee-Chan weiter auf der Wunschliste der Hammers stehen.

+++

FC Arsenal will Ödegaard länger halten

12:00 Uhr: Der FC Arsenal will Martin Ödegaard angeblich länger als für sechs Monate in London haben. Nach Informationen der "Times" ist Trainer Mikel Arteta ein großer Fan des Norwegers, den die Gunners erst kürzlich für den Rest der Saison von Real Madrid ausgeliehen haben.

Der 22-jährige Ödeegard soll bei den Gunners die Lücke durch den Abgang von Mesut Özil schließen. In Madrid unter Trainer Zinédine Zidane war Ödegaard selten erste Wahl.

+++

AC Mailand will Bayerns Costa holen

11:15 Uhr: Der AC Mailand plant offenbar, Bayerns Douglas Costa zu holen. Laut "Tuttosport" wollen die Lombarden den von Juventus Turin ausgeliehenen Flügelstürmer im Sommer unter Vertrag nehmen.

Der FC Bayern besitzt im Sommer keine Kaufoption für den 30-jährigen Brasilianer. In München ist Costa unter Hansi Flick nur Einwechselspieler und kommt wettbewerbsübergreifend bislang auf 17 Pflichtspiele (1 Tor).

+++

Torreira vor Wechsel zur AS Monaco

10:30 Uhr: Lucas Torreira vom FC Arsenal steht angeblich vor einem Wechsel zur AS Monaco. Wie die "AS" berichtet, soll der 24-jährige Mittelfeldspieler, der zurzeit von den Gunners an Atlético Madrid ausgeliehen ist, bereits im Winter den Weg nach Monaco finden.

In Madrid kommt der Uruguayer allerdings überhaupt nicht zurecht und pendelt unter Trainer Diego Simeone zwischen Ersatzbank und Tribüne. Bislang kommt Torreira für Atlético in dieser Saison nur auf 15 Pflichtspieleinsätze (1 Tor).

Die Leihe könnte daher bereits vorzeitig abgebrochen werden. Auch aus Italien gibt es Interesse an Torreira. Der FC Turin und die AC Florenz sollen sich nach dem 26-fachen Nationalspieler Uruguays bereits erkundet haben.

+++

FC Bayern an Flügelstürmer Kwadwo dran

09:45: Der FC Bayern München hat offenbar einen neuen Flügelstürmer im Visier. Nach Informationen von "The Athletic" ist der deutsche Rekordmeister an Nachwuchstalent Kwadwo Baah vom englischen Drittligisten AFC Rochdale interessiert.

Dort hat der 18-jährige gebürtige Stuttgarter im November den Durchbruch geschafft und glänzt mit starken Leistungen. In wettbewerbsübergreifend 17 Pflichtspielen erzielte Kwadwo in dieser Saison drei Tore.

Durch seine überzeugenden Auftritte sind auch andere Topvereine in Europa auf den Youngster aufmerksam geworden. Neben dem FC Bayern sollen unter anderem auch Juventus Turin, West Ham United und die Glasgow Rangers ihr Interesse angemeldet haben.

Da Kwadwos Vertrag in Rochdale im Sommer ausläuft, überlegt der Klub den Außenstürmer noch im Winter zu verkaufen, um eine Ablöse einzustreichen.

+++

Willkommen zum Transferticker am Freitag

09:30 Uhr: Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser, zum Transfer-Liveblog auf Eurosport.de. Bis heute Abend um 18:00 Uhr berichten wir topaktuell über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Wir blicken dabei nicht nur in die Bundesliga, sondern schauen natürlich auch, was sich in den anderen europäischen Top-Ligen abspielt. Peer Kuni begleitet Euch durch den Tag. Viel Spaß beim Lesen!

