Die Saisonvorbereitung für Pokalsieger RB Leipzig lief alles andere als nach Plan. Gegen den FC Liverpool holte sich die Mannschaft von Domencio Tedesco eine 0:5-Packung ab, im Supercup gegen Bayern München verloren die Roten Bullen nach einer desolaten ersten Halbzeit 3:5 . Helfen soll nun die Rückkehr von Timo Werner, der bereits von 2016 bis 2020 am Cottaweg unter Vertrag stand.

Nach Informationen der "Sport Bild" buhlt RB intensiv um den gebürtigen Stuttgarter, dem der Durchbruch auch zwei Jahre nach seinem Wechsel an die Themse bei Trainer Thomas Tuchel noch nicht geglückt ist.

Ad

In der abgelaufenen Saison erzielte Werner in 21 Premier-League-Spieler nur vier Treffer. Im Juli hatte der Angreifer selbst Gerüchte um einen Abgang angeheizt - gerade im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Katar.

Premier League Fan-Gruppierung mit böser Kritik an Haaland: "Spielt für Blutgeld" VOR 2 STUNDEN

"Ich könnte überall glücklich sein. Es ist klar, dass ich mehr spielen will, und ich sollte mehr spielen, um für die WM gut in Form zu sein und eine Chance zu haben, zu spielen", sagte Werner.

Timo Werner konnte im DFB-Trikot noch nicht überzeugen Fotocredit: Getty Images

Leipzig erwägt Leihgeschäft

Demnach möchte der 53-fache Nationalspieler zurück nach Leipzig und wäre bereit, dafür auf eine Menge Gehalt zu verzichten. In der englischen Hauptstadt soll er derzeit rund 18 Millionen Euro brutto pro Jahr verdienen.

Daher erwägt Leipzig nun eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht im kommenden Sommer. Einem Bericht der "Mundo Deportivo" zufolge wäre dieses Konstrukt auch für Chelsea vorstellbar.

Werner-Nachfolger enttäuschen bislang

In Leipzig erlebte Werner die bisher beste Phase seiner Karriere. In 158 Pflichtspielen erzielte der 26-Jährige 93 Treffer und bereitete weitere 40 Tore vor. Eine Lücke, die bisher kein Nachfolger schließen konnte. Top-Transfer André Silva enttäuschte in der vergangenen Saison mit lediglich 17 Toren in 50 Spielen.

Leipzig bereitet Nkunku-Abgang vor

Interessenten für Nkunku gab es bereits in diesem Sommer einige. In Leipzig bereitet man sich daher schon jetzt auf einen Abgang des Offensiv-Allrounders im kommenden Jahr vor - gerade, falls der Franzose bei der WM in Katar im Winter auftrumpfen sollte.

Mit Werner, so der Plan von Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, hätte man eine Alternative dann bereits in den eigenen Reihen.

Eurosport-Einschätzung: Eine Rückkehr von Timo Werner nach Leipzig ergäbe für alle Seiten Sinn. Der Nationalspieler benötigt Spielpraxis, der Pokalsieger einen treffsicheren Angreifer neben dem variablen Nkunku. Chelsea könnte das hohe Gehalt einsparen, das Werner bislang an der Themse bezieht. Es scheint nur noch um das Modell des Wechsels zu gehen. Einigen sich die Vereine auf die Transfermodalitäten, sollte einem Bundesliga-Comeback von Werner nichts im Wege stehen.

Transferwahrscheinlichkeit: 60 Prozent

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Marc Cucurella vor Mega-Transfer: Wie ein Wuschelkopf die Premier League aufmischt

Haller-Erkrankung: Krebs-Experte sieht klares Versäumnis des BVB

Premier League Manchester City verhandelt offenbar mit BVB-Flop VOR 3 STUNDEN