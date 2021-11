"Wenn man bei Borussia Dortmund arbeitet, ist klar, dass man maximale Ziele verfolgt." Mit diesem Satz ließ BVB-Trainer Marco Rose keinen Zweifel daran, was er in seiner ersten Saison mit der Borussia vorhat. Es darf gerne ein Titel sein - und noch sieht es damit in allen drei Wettbewerben gut aus.

In der Bundesliga hält sich die Rose-Elf mit nur einem Zähler Rückstand im Windschatten von Tabellenführer FC Bayern . Im DFB-Pokal hat Dortmund im Achtelfinale beim Gastspiel auf St. Pauli eine ganz besondere Aufgabe vor der Brust, und auch in der Champions-League-Gruppenphase ist für Hochspannung gesorgt.

Die Folge: Ein harter Herbst wird noch härter.

BVB: Leipzig, Sporting und Bayern warten

In den kommenden vier Wochen muss die Borussia in der Liga unter anderem bei RB Leipzig (6.11.), beim VfL Wolfsburg (27.11) und zuhause gegen Bayern (4.12.) bestehen. Zwischendrin steht die Reise nach Lissabon (24.11.) an. Beim punktgleichen Verfolger Sporting Portugal wird wohl die Entscheidung fallen, ob der BVB in der Königsklasse überwintern darf oder nicht.

Die Schwarz-Gelben haben genug Klasse im Kader, um Sporting zu distanzieren und in der Bundesliga dranzubleiben. Eigentlich. Denn ohne Erling Braut Haaland fehlt dem BVB der Punch , und das auf unabsehbare Zeit. "Es wäre ein Bonus, wenn er vor Weihnachten noch ein paar Spiele machen könnte. Das ist aber eher unwahrscheinlich", berichtete Vater Alf-Inge Haaland dem norwegischen TV-Sender "TV 2".

Adäquaten Ersatz für der Norweger gibt es nicht. 13 Tore und vier Assists in zehn Pflichtspielen - mehr muss man dazu nicht wissen. "Es muss ja möglich sein, Erling zu ersetzen. Es kann nicht sein, dass man sich komplett abhängig macht von einem Spieler", betonte Rose vor etwas mehr als einer Woche. Doch genau das ist passiert.

Kein Haaland-Ersatz in Sicht

Haalands Vertreter können die Lücke nicht füllen. Steffen Tigges könne "Erling vom Spielertyp noch am ehesten ersetzen", befand Rose und setzte ihn gegen Ajax von Beginn an ein. "Tiggi hat es sehr gut gemacht", lobte der Trainer den 23-Jährigen, der beim 2:0-Sieg gegen Köln am vergangenen Wochenende seinen ersten Saisontreffer erzielt hatte. Gegen Amsterdam nahm Rose den Angreifer nach 76 Minuten vom Platz und brachte mit Donyell Malen den nächsten Kandidaten für die freie Rolle in der Sturmspitze.

Erling Haaland, Borussia Dortmund

Der Niederländer, der im Sommer für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Dortmund kam, ist aber noch nicht wirklich angekommen bei den Westfalen. Nur ein Tor hat Malen nach 16 Partien auf dem Konto. Bleibt noch Youssoufa Moukoko, der nach einer Muskelverletzung am Comeback arbeitet und mit seinen 16 Jahren weiter behutsam aufgebaut werden muss.

Dringend gesucht beim BVB: ein Linksverteidiger

Der Angriff ist aber beileibe nicht die einzige Baustelle. So verletzte sich gegen Amsterdam Marius Wolf am Oberschenkel. Der 26-Jährige fungierte zuletzt als Backup auf der linken Außenverteidigerposition für Raphaël Guerreiro, der aufgrund eines Muskelfaserrisses nicht zur Verfügung steht. Da auch Nico Schulz (Muskelfaserriss) und Marcel Schmelzer (Knie-Operation) ausfallen, hat Rose nun ein veritables Problem auf links.

Rechtsverteidiger Mateu Morey (Kreuzbandverletzung) sowie die drei Mittelfeldspieler Emre Can (Muskelverletzung), Mahmoud Dahoud (Innenbanddehnung im Knie) und Giovanni Reyna (Muskelverletzung) erweitern das Lazarett beim Tabellenzweiten.

Gegen Sporting wird zudem Mats Hummels aller Voraussicht nach gesperrt fehlen, weil dieser gegen Ajax vom Platz flog

Aufschlussreich war überdies der Wechsel, den Rose beim Heimspiel gegen Ajax in der Schlussviertelstunde vornahm, um den linken Flügel zu beleben. Für Kapitän Marco Reus brachte der Coach Ansgar Knauff. Der 19-Jährige hat zwar enormes Potenzial, absolvierte aber die Hälfte seiner zwölf Saisonspiele "nur" im Drittliga-Team der Dortmunder. Wunderdinge sind da (noch) nicht zu erwarten.

Wechsel beim BVB: Ansgar Knauff (re.) kommt für Kapitän Marco Reus (li.)

In Anbetracht dessen wird der heiße Herbst zur Herkulesaufgabe. Was also kann der geschwächte BVB jetzt in die Waagschale werfen? "Die Jungs haben diese Saison schon gezeigt, dass sie mit Widerständen umgehen können", war Rose schon nach dem 0:4 in Amsterdam um eine positive Sichtweise bemüht.

Die spannende Frage ist: Kann Borussia Dortmund die maximalen Ziele auch bei maximalem Widerstand erreichen?

