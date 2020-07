Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München live im TV und im Livestream: Im Finale des DFB-Pokals kommt es zum Duell zwischen Leverkusen und dem FC Bayern. Die ARD und Sky übertragen das Match live im TV und im Livestream. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Match im Olympiastadion in Berlin an. Hier gibt es alle Informationen zum Finale des 78. DFB-Pokals zwischen Bayer und den Münchnern.

Bayer 04 Leverkusen und der FC Bayern München haben es ins Finale des DFB-Pokals geschafft. Bayer 04 Leverkusen setzte sich im Halbfinale deutlich mit 3:0 beim 1. FC Saarbrücken durch. Der FC Bayern München gewann in der heimischen Allianz Arena mit 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Das Endspiel beginnt am Samstag, 4. Juli, um 20:00 Uhr.

Bundesliga Podcast zum Bayern-Transfer: "Sané ist kein Balotelli" VOR 2 STUNDEN

Leverkusen - FC Bayern München live im TV

Das Finale des DFB-Pokals im Olympiastadion in Berlin wird live im TV in der ARD und bei Sky Sport 1 übertragen. Anstoß ist am Samstag um 20:00 Uhr.

Bayer 04 Leverkusen - München: DFB-Pokal im Livestream

Auf der Website der ARD gibt es einen Livestream zum Spiel zwischen Leverkusen und dem FC Bayern München. Außerdem können Fans das Spiel auch im Livestream bei SkyGo verfolgen.

Play Icon WATCH Klopp über City: "Sehe kein Ende von irgendwas" 00:00:37

Bayer - Bayern: Das Finale des DFB-Pokals im Liveticker

Bei Eurosport.de bekommt ihr alle News und Informationen zum Endspiel im DFB-Pokal. Hier bieten wir auch einen Liveticker zum Match an.

Bayer - FC Bayern: Die vergangenen zehn Duelle

(Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich jeweils um Bundesliga-Spiele)

06.06.2020: Bayer Leverkusen - FC Bayern München 2:4

30.11.2019: FC Bayern München - Bayer Leverkusen 1:2

02.02.2019: Bayer Leverkusen - FC Bayern München 3:1

15.09.2018: FC Bayern München - Bayer Leverkusen 3:1

17.04.2018: Bayer Leverkusen - FC Bayern München 2:6 (DFB-Pokal)

12.01.2018: Bayer Leverkusen - FC Bayern München 1:3

18.08.2017: FC Bayern München - Bayer Leverkusen 3:1

15.04.2017: Bayer Leverkusen - FC Bayern München 0:0

26.11.2016: FC Bayern München - Bayer Leverkusen 2:1

06.02.2016: Bayer Leverkusen - FC Bayern München 0:0

Bayer - Bayern: So verändert Leroy Sané den FC Bayern

Mit der Verpflichtung von Leroy Sané fügt der FC Bayern München seinem Zukunftspuzzle ein weiteres großes Stück hinzu. Der Neuzugang von Manchester City soll den Rekordmeister in den kommenden Jahren prägen und die erfolgreiche Ära des FCB fortsetzen. Sané ist ein Star. Er hat Ansprüche und eigene Vorstellungen. Deshalb wird der 24-jährige Nationalspieler den Klub auch verändern. Weiterlesen...

DFB-Pokalfinale live | Sané-Transfer zum FC Bayern perfekt: "So viele Titel wie möglich gewinnen"

Der FC Bayern München hat den deutschen Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City verpflichtet. Das gab der Verein am Freitagmorgen bekannt. Zuvor hatte der 24-Jährige am Donnerstag den obligatorischen Medizincheck in München absolviert. Der ehemalige Schalker erhält in München einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 und nimmt ab nächster Woche die Vorbereitung beim FC Bayern auf. | Zur kompletten News

Play Icon WATCH Nianzou Kouassi erklärt Abgang von PSG: "Bin Tuchel sehr dankbar, aber..." 00:00:28

Bundesliga FC Bayern verstärkt Trainerteam mit Ex-Schalke-Star VOR 3 STUNDEN

Play Icon