David Alaba und seine Abwehrkollegen fielen Keeper Thibaut Courtois um den Hals, während aus den Boxen des Estadio Santiago Bernabéu lautstark Reals Vereinshymne "Hala, Madrid" ertönte.

Die Kräfteverhältnisse in der spanischen Hauptstadt sind nach dem insgesamt 169. Derbi madrileño zwischen Real und Atlético Madrid erst einmal klar verteilt. Die Königlichen setzten sich am Sonntag 2:0 (1:0) gegen den amtierenden Meister durch und feierten damit wettbewerbsübergreifend den zehnten Sieg in Serie.

Die Konkurrenz in La Liga darf nun bereits nach 17 Spieltagen bald das von Uli Hoeneß oft benannte Fernglas herausholen. Immerhin beträgt Reals Vorsprung an der Tabellenspitze auf den ärgsten Verfolger, den FC Sevilla, der allerdings eine Partie weniger auf dem Konto hat, bereits acht Zähler.

Stadtrivale Atlético (ebenfalls erst 16 Partien absolviert) sieht sich auf Platz vier gar mit einem Rückstand von 13 Punkten konfrontiert.

Vinícius: Derby-Held gegen Atlético

"In Sachen Konzentration und Mentalität haben wir eines der besten Spiele der Saison absolviert. Wir müssen so weitermachen, um in dieser Saison große Dinge zu gewinnen.", schwärmte Vinícius im Anschluss an den Derbysieg, zu dem er maßgeblich beigetragen hatte.

Der 21-Jährige, der im Sommer 2018 einst für eine Ablöse von 45 Millionen Euro von Flamengo Rio de Janeiro nach Madrid kam und in der Vergangenheit bereits als Transfer-Flop tituliert wurde, bereitete den sehenswerten Volley-Treffer von Karim Benzema zur Führung mit einer mustergültigen Flanke vor (16.). Beim Tor zum 2:0-Endstand profitierte Marco Asensio von einem überlegten Zuspiel von Vinícius (57.), der vor der Partie zum "Spieler des Monats November" im spanischen Oberhaus ausgezeichnet wurde.

"Er ist sowohl was Tore als auch Assists angeht, spielentscheidend. Ich freue mich sehr für ihn, weil er ein toller Typ ist", huldigte Asensio seinem Wegbereiter. Der Brasilianer selbst gab sich dagegen ganz bescheiden: "Ich bin zufrieden, dass ich zwei Vorlagen geben und Karim dabei helfen konnte, ein Tor zu erzielen. Es war ein schwieriges Spiel. Wenn du mit den Besten spielst, ist alles einfacher."

Vinícius (Real Madrid) mit der Auszeichnung zum Spieler des Monats November Fotocredit: Getty Images

Vinícius stellt Hazard in den Schatten

Der Flügelflitzer befindet sich seit Monaten in bestechender Form (12 Tore, 9 Vorlagen) und stellt damit ganz nebenbei den 100-Millionen-Euro-Mann Eden Hazard in den Schatten.

"Hazard hat sich als einer von Reals größten Transfer-Flops aller Zeiten herausgestellt. Aufgrund Hazards fehlender Kontinuität hat Carlo Ancelotti inzwischen Vinícius das Vertrauen ausgesprochen und der hat die Chance genutzt, um den Platz des Belgiers in der Startelf einzunehmen. Die Wahrheit ist, dass aufgrund von Vinícius' Leistungen aktuell niemand Hazard vermisst", erklärt Fußball-Experte Félix Martín von Eurosport in Madrid.

Gemeinsam mit Benzema (18 Treffer, 8 Assists) bildet der Brasilianer derzeit das vielleicht heißeste Offensiv-Duo Europas. Apropos Benzema: Der 33-Jährige erzielte im Kalenderjahr 2021 bereits 36 Treffer (alle 94 Minuten ein Tor) und damit so viele wie noch nie zuvor in seiner Karriere. Kein Wunder, dass zahlreiche Experten den Franzosen als Geheimfavoriten bei der Ballon-d'Or-Wahl auf dem Zettel hatten. Am Ende landete der Angreifer hinter Lionel Messi, Robert Lewandowski und Jorginho jedoch nur auf Rang vier.

Trotzdem zeigte sich selbst Atlético-Trainer Diego Simeone von der Offensive des Lokalrivalen begeistert. "Das zeichnet Real in dieser Saison aus: Sie brauchen wenige Chancen, um Tore zu erzielen", so der 51-Jährige.

Karim Benzema (links) und Vinícius Júnior - Real Madrid Fotocredit: Getty Images

Ancelotti reißt das Ruder rum

Dabei sah es vor etwas mehr als zwei Monaten noch so aus, als würde Real in eine handfeste Ergebniskrise schlittern. Nach zwei Niederlagen in Serie in der Liga ( 1:2 gegen Espanyol Barcelona ) und der Königsklasse ( 1:2 gegen Sheriff Tiraspol ) sah sich Trainer Ancelotti mit ersten kritischen Stimmen konfrontiert, doch der Italiener ließ sich davon nicht beirren.

Gemeinsam mit dem Ex-Bayern-Star David Alaba, der sich fast auf Anhieb zum Abwehrchef etablierte sowie dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Toni Kroos, der zuletzt gegen Inter Mailand (2:0) und Sheriff Tiraspol (3:0) sogar als Torschütze glänzte, setzte der 62-Jährige im Anschluss zu einer imposanten Siegesserie an.

"Ancelotti ist dafür bekannt, dass er eine offene Kommunikation mit seinen Spielern pflegt. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Ancelotti mit seinen Stars umgeht, der Schlüssel für Reals herausragende Leistungen in dieser Saison ist", so Eurosport-Experte Martín.

Auch Simeone zollte seinem Trainerkollegen großen Respekt. "Real spielt einen Fußball, der mir sehr gefällt, auf hohem Niveau und mit schnellen Umschaltaktionen, dazu mit einem großartigen Trainer, der viele Dinge gut macht, vieles verbessert hat. Sie befinden sich aktuell in einer sehr starken, konstanten Verfassung", lobte der Argentinier.

Sollte Real jene Form konservieren können, werden in dieser Saison noch viele Mannschaften - egal ob in der Liga oder der Champions League - nach Abpfiff im Bernabéu die Real-Hymne "Hala, Madrid" zu Ohren bekommen.

