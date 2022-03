Nachdem die britische Regierung die Handlungsfähigkeit der Blues wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine stark eingeschränkt hatte , ist die Zukunft der Londoner ungewiss. Aktuell ist die Sorge vor einer möglichen Insolvenz groß, weil Noch-Boss Abramowitsch keinerlei Verfügung mehr hat. Dem Oligarchen wird eine Nähe zu Russlands Präsidenten Wladimier Putin nachgesagt.

Trainer Tuchel gab sich jüngst trotz der misslichen Lage kämpferisch. "Meine letzte Information ist, dass wir ein Flugzeug haben und damit auch zurückfliegen können", sagte er auf einer Pressekonferenz.

Der ehemalige BVB-Coach weiter: "Wenn nicht, dann fahren wir mit dem Zug. Wenn auch das nicht geht, werden wir mit dem Bus reisen."

Sollte auch diese Möglichkeit wegfallen, so Tuchel scherzhaft, werde er eigenhändig einen Siebensitzer steuern. "Wirklich! Ihr könnt mich beim Wort nehmen, ich mache das", sagte der 48-Jährige.

Tuchel trotzig: Dann fahr ich halt einen Siebensitzer!

Chelsea ist es derzeit nicht erlaubt, Spielerverträge zu verlängern, neue Profis zu kaufen oder Spieler zu verkaufen . Zudem darf der amtierende Champions-League-Sieger keine Fanartikel oder Tickets verkaufen. Einzig das sportliche Tagesgeschäft wird dieser Tage dank einer Sonderlizenz weitergeführt, dies umfasst auch das Auszahlen der Mitarbeiter-Gehälter.

Kann Chelsea seine Spieler noch bezahlen?

Allerdings soll die Bezahlung nicht mehr vollumfänglich gewährleistet sein. Klubberater Petr Cech sagte kürzlich, dass es schwierig sei, langfristig zu planen . "Wir hoffen, dass die Leute, die für den Verein arbeiten, ihre Gehälter bekommen und ihr Leben leben und hoffentlich arbeiten können. Aber das ist eine schwierige Frage für mich, da ich nicht weiß, wie die Lizenz in einigen Tagen aussehen wird", so der ehemalige Chelsea-Keeper.

Laut "Daily Mail" stehen die nächsten Gehaltszahlungen an Spieler, Trainer und Betreuer am 1. April an. Rund 28 Millionen Pfund (33 Millionen Euro) wären in gut zwei Wochen fällig.

Tuchel: "Will nicht mit Finger auf andere zeigen"

