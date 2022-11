Am Freitag, 25. November, startet der 2. Spieltag bei der WM 2022. Zum Auftakt trifft um 11:00 Uhr Wales um Gareth Bale auf den Iran.

Um 14:00 Uhr gibt es den zweiten Auftritt des Gastgebers in der Gruppe A: Im Al-Thumama Stadium von Doha fordert Katar den Senegal.

Danach spielt Louis van Gaal mit den Niederlanden um Virgil van Dijk, Frenkie de Jong und Matthijs de Ligt gegen Ecuador.

Den Abschluss macht Mitfavorit England gegen die USA. Um 20:00 Uhr treffen Jude Bellingham und Christian Pulisic im Al-Bayt Stadium aufeinander.

Alle Informationen zur Übertragung der WM 2022 am Freitag:

WM 2022: Wales - Iran live im TV

Superstar Gareth Bale trifft zur Eröffnung des 2. Spieltags mit Wales auf den Iran. Anpfiff im Ahmed bin Ali Stadium ist um 11:00 Uhr. Die "ARD" überträgt die Begegnung zwischen Wales und dem Iran live im Free-TV.

WM 2022: Wales - Iran live im Stream

Zusätzlich zu der TV-Übertragung zeigt die "ARD" das Spiel zwischen Wales mit Gareth Bale und dem Iran live im Stream in der "ARD Mediathek". Auch "MagentaTV" bietet einen Livestream zum Spiel zwischen Wales und dem Iran. Anpfiff im Ahmed bin Ali Stadium ist um 11:00 Uhr.

WM 2022: Wales - Iran live im Ticker

WM 2022: Wales - Iran live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Spiel in der Gruppe B zwischen Wales und den Iran an.

WM 2022: Katar - Senegal live im TV

Gastgeber Katar trifft in seinem zweiten Spiel der Gruppe A bei der WM 2022 auf den Senegal. Die "ARD" überträgt das Spiel des Afrikameisters, der auf Sadio Mané verzichten muss, live im Free-TV. Anpfiff im Al-Thumama Stadium zu Doha ist um 14:00 Uhr.

WM 2022: Katar - Senegal live im Stream

Zusätzlich zu ihrer TV-Übertragung bietet die "ARD" in der Mediathek einen Livestream zum Spiel Katar gegen den Senegal an. Auch bei "MagentaTV" könnt Ihr den zweiten Auftritt von Abdou Diallo, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly und Co. um 14:00 Uhr live im Stream verfolgen.

WM 2022: Katar - Senegal live im Ticker

WM 2022: Katar - Senegal live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen Katar und Senegal an.

WM 2022: Niederlande - Ecuador live im TV

Die Niederlande von Trainer Louis van Gaal startet um 17:00 Uhr in ihr zweites Spiel. Die "ARD" überträgt das Duell der Niederlande mit Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt und Co. gegen Ecuador live im Free-TV.

WM 2022: Niederlande - Ecuador live im Stream

Zusätzlich zu seiner TV-Übertragung bietet die "ARD" einen Livestream zum zweiten Auftritt von Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt und Co. in ihrer Mediathek an. Auch "MagentaTV" überträgt das Spiel der Niederlande gegen Ecuador um 17:00 Uhr live im Stream.

WM 2022: Niederlande - Ecuador live im Ticker

WM 2022: Niederlande - Ecuador live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen der Niederlande und Ecuador an.

WM 2022: England - USA live im TV

Nach ihrem 6:2-Kantersieg zum Auftakt gegen den Iran trifft die englische Nationalmannschaft in ihrem zweiten Spiel in der Gruppe B auf die USA. Die "ARD" überträgt das Duell zwischen Jude Bellingham und Christian Pulisic im Al-Bayt Stadium live im Free-TV. Anpfiff zum Spiel zwischen England und den USA ist um 20:00 Uhr.

WM 2022: England - USA live im Stream

Zusätzlich zu der TV-Übertragung bietet die "ARD" in ihrer Mediathek einen Livestream zur Begegnung zwischen England und den USA an. Auch "MagentaTV" überträgt den zweiten Auftritt von Jude Bellingham, Phil Foden, Raheem Sterling und Co. in Al-Khor live im Stream.

WM 2022: England - USA live im Ticker

WM 2022: England - USA live im Ticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zum WM-Gruppenspiel zwischen England und den USA an.

