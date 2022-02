Nach dem Triumph von Vinzenz Geiger von der Normalschanze verpassten die DSV-Athleten von der Großschanze Edelmetall bei Olympia 2022 in Peking. Manuel Faißt wurde beim Sieg von Jörgen Graabak nur Vierter.

Im Teamwettbewerb peilt das deutsche Quartett die Titelverteidigung an. Vor vier Jahren krönten sich Geiger, Eric Frenzel, Fabian Rießle und Johannes Rydzek zu Olympiasiegern in der Mannschaft. Um 09:00 Uhr MEZ startet die Nordische Kombination mit dem Skispringen. Um 12:00 Uhr MEZ beginnt der 4x5 km Langlauf.

Ad

Für den abschließenden Wettkampf der Nordischen Kombinierer berief Bundestrainer Hermann Weinbuch nach dem Sprungtraining in Zhangjiakou Eric Frenzel. Neben dem dreimaligen Olympiasieger treten Vinzenz Geiger, Manuel Faißt und Julian Schmid für das DSV-Quartett an.

Olympia - Nordische Kombination Grünes Licht: Leitwolf Frenzel startet in der Staffel VOR 11 STUNDEN

Los geht es um 09:00 Uhr MEZ mit dem Skispringen live im TV bei Eurosport 1, im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player. Außerdem bietet Eurosport.de einen ausführlichem Liveticker zum Wettkampf.

Hier gibt es alle Informationen zum Teamwettbewerb der Nordischen Kombination von der Großschanze in Peking:

Olympia 2022 - Nordische Kombination: Teamwettbewerb von der Großschanze live im TV

Der Teamwettbewerb der Männer in der Nordischen Kombination von der Großschanze am Donnerstag, den 17. Februar 2022, wird live im TV bei Eurosport 1 übertragen.

Olympia 2022 - Nordische Kombination von der Großschanze: Team im Livestream

Bei Joyn PLUS+ könnt Ihr für nur 6,99 Euro pro Monat neben vielem anderen das gesamte Programm des Eurosport Players empfangen. Hier gibt es den Teamwettbewerb in der Nordischen Kombination von der Großschanze sowie alle olympischen Rennen in voller Länge bis zum letzten Starter - auch dann, wenn das TV vielleicht gerade etwas anderes übertragen sollte.

Olympia 2022 - Nordische Kombination: Team von der Großschanze im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es den Teamwettbewerb in der Nordischen Kombination von der Großschanze im Liveticker. Hier erhaltet Ihr alle News zum Rennen.

Frenzel gibt Update aus der Isolation - und macht Fans Hoffnung

Olympia 2022: Aussortiert! Topfavorit Riiber fährt nach Hause

Im Teamwettkampf der Nordischen Kombinierer gelten die Norweger natürlich als Top-Favoriten auf Gold. Doch die Skandinavier werden ausgerechnet auf den größten Namen innerhalb ihrer Reihen verzichten - Jarl Magnus Riiber. Nach dessen fatalem Aussetzer im Wettkampf von der Großschanze und dem Verpassen der sicher geglaubten Goldmedaille ereilt den 24-Jährigen nun also der nächste Rückschlag. | Zum Bericht

Olympia 2022: Frenzel startet nach Corona-Isolation

Eric Frenzel kommt doch noch zu seinem ersten Einsatz bei den Olympischen Spielen. Der Nordische Kombinierer, der am Montag nach elf Tagen aus der Corona-Quarantäne entlassen worden war, startet am Donnerstag (ab 9:00 Uhr, live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!) in der Staffel. Das entschied Bundestrainer Hermann Weinbuch nach dem Sprungtraining in Zhangjiakou. | Zum Bericht

Edelmann klagt Norweger an: "Hätte Riiber nicht starten lassen"

Olympia 2022: Faißt verpasst Medaille knapp - Riiber verläuft sich

Kombinierer Manuel Faißt hat bei den Olympischen Winterspielen im Wettbewerb von der Großschanze eine Medaille knapp verpasst. Der 29-Jährige musste sich in einem packenden Rennen mit Platz vier begnügen. Gold ging an Jörgen Graabak (Norwegen), der davon profitierte, dass sich der nach dem Springen deutlich in Führung liegende Jarl Magnus Riiber in der Loipe verlief und am Ende nur Achter wurde. | Zum Bericht

Riiber verläuft sich! Norweger verschenkt 40-Sekunden-Führung

Olympia 2022 - DSV-Quartett nach Springen in Schlagdistanz

Die deutschen Kombinierer benötigen im Einzel von der Großschanze im Kampf um die Olympia-Medaillen eine Aufholjagd. Nach einem mäßigen Springen liegt Ersatzmann Manuel Faißt als bester Deutscher auf Rang vier. Sein Rückstand auf den führenden Rückkehrer Jarl Magnus Riiber (Norwegen) beträgt allerdings schon 47 Sekunden. | Zum Bericht

Olympia 2022 - Fragezeichen hinter Riiber nach Quarantäne-Ende

Gute Nachrichten für Jarl Magnus Riiber: Der norwegische Nordische Kombinierer ist bei den Olympischen Spielen in Peking nach einem weiteren negativen Test nicht mehr in der Isolation. Der 24-Jährige ist zurück ins Mannschaftsquartier gezogen. Der 24-Jährige wird nun als "Kontaktperson" geführt, darf aber trainieren. Ob der viermalige Weltmeister im Einzel am Dienstag startet, ist noch unklar. | Zum Bericht

Olympia 2022 - Frenzel aus Quarantäne-Hotel entlassen: Einsatz in der Staffel?

Kombinierer Eric Frenzel ist nach elf Tagen aus seiner Corona-Quarantäne entlassen worden. Das bestätigte der Deutsche Skiverband. Weil bei Frenzel drei Tests in Folge einen CT-Wert von über 35 ergaben, durfte der dreimalige Olympiasieger am Montagabend (Ortszeit) das Hotel verlassen, in dem er seit seiner Ankunft in Peking am 3. Februar saß. Nun darf er zumindest auf einen Staffel-Einsatz hoffen. | Zum Bericht

Olympia 2022: Weber fällt wegen Quarantäne aus - Faißt rückt nach

Für den mit Corona infizierten Nordischen Kombinierer Terence Weber sind die Olympischen Spiele in Peking vorzeitig beendet. Der 25-Jährige wird im offiziellen Training am Montag durch den nachnominierten Manuel Faißt ersetzt. Weber verliert damit seine Akkreditierung bei Olympia und kann weder im Einzel am Dienstag noch in der Staffel am Donnerstag zum Einsatz kommen. | Zum Bericht

Olympia 2022 - Ein Funke Hoffnung bleibt: Frenzel läuft die Zeit davon

Bundestrainer Hermann Weinbuch hat die Hoffnung auf einen Olympia-Start der positiv auf Corona getesteten Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber noch nicht gänzlich aufgegeben. "Wir hoffen bis zuletzt. Ich will den Jungs irgendwie die Möglichkeit geben. Aber die Zeit rennt uns davon", sagte Weinbuch der "ARD". Ein Einsatz im Einzel von der Großschanze am Dienstag wird immer unwahrscheinlicher. | Zum Bericht

Olympiasieger Geiger exklusiv: "Es ist immer noch unglaublich"

Olympia 2022 - Geigers Sieg flasht Kombinierer: Gedanken bei den "Gefangenen"

Gold-Kombinierer Vinzenz Geiger hat eine große olympische Geschichte geschrieben. Auch am Tag danach waren seine Gedanken aber bei den "Gefangenen" Eric Frenzel und Terence Weber. Geigers Triumphlauf hat Eindruck hinterlassen, vor allem bei dem erfahrenen Bundestrainer Hermann Weinbuch. Seinen eigenen Erfolg will der Allgäuer selbst allerdings nicht zu hoch hängen. | Zum Bericht

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Trostpflaster für Weber: Kombinierer darf als Vorspringer starten

Kombi-Wahnsinn! Geiger rollt das Feld von hinten auf und stürmt zu Gold

Olympia Peking Olympia: Zeitplan, Kalender und Termine der Winterspiele Peking 2022 13/02/2022 AM 12:00