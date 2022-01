Die Winterspiele von Peking werden am Freitag, den 4. Februar 2022 mit der Eröffnungsfeier ab 13:00 deutscher Zeit beginnen, doch schon ab Mittwoch, 2. Februar starten die ersten Wettbewerbe. Mit der Schlussfeier am Sonntag, 20. Februar werden die Olympischen Spiele von Peking enden.

Die Zeitverschiebung nach Peking beträgt im Februar +7 Stunden, die Wettkämpfe starten damit aus deutscher Sicht schon in der Nacht und finden für die europäischen Sportfans nachts, am Vormittag und Nachmittag statt.

Ad

Olympia Peking Expertenteam: Top-Athlet:innen analysieren die Olympischen Winterspiele 11/01/2022 AM 11:35

Sieben Disziplinen sind dabei neu im Olympia-Programm: Die Mixed-Events im Skispringen, Snowboard Cross, Ski Freestyle (Big Air) und Shorttrack (Teamstaffel), der Monobob der Frauen sowie die Big Air-Events im Ski Freestyle für Frauen und Männer.

Olympia-Zeitplan der Winterspiele in Peking 2022:

alle Uhrzeiten in deutscher Zeit - Finals sind gefettet

Olympia-Zeitplan: Mittwoch, 2.2. 2022

13:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 1. Session

Olympia-Zeitplan: Donnerstag, 3.2. 2022

2:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 2. Session

5:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde, Gruppe A & B

7:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 3. Session

11:00 Uhr: Ski Freestyle, Qualifikation Buckelpiste Männer & Frauen

13:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 4. Session

14:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde, Gruppe A

Olympia-Zeitplan: Freitag, 4.2. 2022

1:30 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 5. Session

3:02 Uhr: Eiskunstlauf, Team-Event, Kurzprogramm Männer & Eistanz

5:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde, Gruppe A & B

6:22 Uhr: Eiskunstlauf, Team-Event, Kurzprogramm Paarlauf

6:35 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 6. Session

13:00 Uhr: Eröffnungsfeier

Olympia-Zeitplan: Samstag, 5.2. 2022 - 6 Entscheidungen

2:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 7. Session

3:45 Uhr: Snowboard, Frauen, Slopestyle, Qualifikation

5:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde, Gruppe A & B

7:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 8. Session

7:20 Uhr: Skispringen Männer, Normalschanze, Qualifikation

8:45 Uhr: Skilanglauf, Finale Skiathlon Frauen

9:30 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 3000 m Frauen

10:00 Uhr: Biathlon, Finale Mixed-Staffel

11:00 Uhr: Ski Freestyle Männer, Qualifikation & Finale Buckelpiste

11:45 Uhr: Skispringen, Finale Normalschanze Frauen

12:00 Uhr: Short Track, u.a. Vorläufe 500 m & 1000 m

12:10 Uhr: Rodeln, Einsitzer Männer, Lauf 1 & 2

13:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 9. Session

13:23 Uhr: Short Track Mixed-Staffel, Finals

Olympia-Zeitplan: Sonntag, 6.2. 2022 - 7 Entscheidungen

2:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 10. Session

2:30 Uhr: Snowboard, Slopestyle Männer & Frauen

2:37 Uhr: Eiskunstlauf, Kurzprogramm Frauen

4:00 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Männer

4:57 Uhr: Eiskunstlauf, Kür Männer

7:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 11. Session

8:00 Uhr: Skilanglauf, Finale Skiathlon Männer

9:30 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 5000 m Männer

9:40 Uhr: Eishockey Frauen, Gruppe A & B

11:00 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Qualifikation & Finale Buckelpiste

12:00 Uhr: Skispringen, Finale Normalschanze Männer

12:30 Uhr: Rodeln, Einsitzer Männer, Lauf 3 & 4

13:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 12. Session

Neuer Look: So geht Team D in Peking auf Medaillenjagd

Olympia-Zeitplan: Montag, 7.2. 2022 - 8 Entscheidungen

2:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Vorrunde 13. Session

2:22 Uhr: Eiskunstlauf, Kür Paarlauf - Teamevent

2:30 Uhr: Ski Freestyle, Big-Air Qualifikationen

3:15 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Frauen, 1. Lauf

3:36 Uhr: Eiskunstlauf, Kür Eistanz & Frauen - Teamevent

5:00 Uhr: Snowboard Männer, Slopestyle, Finale

5:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde, Gruppe A & B

6:45 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Frauen, 2. Lauf

9:30 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 1500 m Frauen

10:00 Uhr: Biathlon, Einzel Frauen

12:30 Uhr: Short Track, u.a. Finale 500 m Frauen & 1000 m Männer

12:45 Uhr: Skispringen, Finale Mixed Team

12:50 Uhr: Rodeln, Einsitzer Frauen, Lauf 1 & 2

13:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Halbfinale

Olympia-Zeitplan: Dienstag, 8.2. 2022 - 10 Entscheidungen

2:22 Uhr: Eiskunstlauf, Kurzprogramm Männer

3:00 Uhr: Ski Freestyle, Finale Big-Air Frauen

3:40 Uhr: Snowboard, Parallel-Riesenslalom Qualifikation & Finals

4:00 Uhr: Ski Alpin, Super G Männer

5:10 Uhr: Eishockey Frauen, Vorrunde, Gruppe A & B

7:05 Uhr: Curling Mixed Doppel, Spiel um Bronze & Finale

9:00 Uhr: Skilanglauf, Finals Sprint

9:30 Uhr: Biathlon, Einzel Männer

11:30 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 1500 m Männer

12:50 Uhr: Rodeln, Einsitzer Frauen, Lauf 3 & 4

Olympia-Zeitplan: Mittwoch, 9.2. 2022 - 6 Entscheidungen

2:30 Uhr: Snowboard, Halfpipe Qualifikationen

3:15 Uhr: Ski Alpin, Slalom Frauen, 1. Lauf

4:00 Uhr: Ski Freestyle, Finale Big-Air Männer

6:45 Uhr: Ski Alpin, Slalom Frauen, 2. Lauf

7:30 Uhr: Snowboard, Finals Cross Frauen

9:00 Uhr: Nordische Kombination, Einzel Normalschanze

9:40 Uhr: Eishockey Männer, Gruppe B

12:00 Uhr: Nordische Kombination, Einzel 10 km Langlauf

12:00 Uhr: Short Track, u.a. Finale 1500 m Männer & 3000 m Staffel

13:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 1. Session

13:20 Uhr: Rodeln, Doppelsitzer, Lauf 1 & 2

Olympia 2018: Drama, baby! Das packende Eishockey-Finale mit Deutschland

Olympia-Zeitplan: Donnerstag, 10.2. 2022 - 8 Entscheidungen

2:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 1. Session

2:30 Uhr: Skeleton Männer, Lauf 1 & 2

2:30 Uhr: Snowboard, Finale Halfpipe Frauen & Cross Männer

2:37 Uhr: Eiskunstlauf, Kür Männer

3:30 Uhr: Ski Alpin, Kombination Männer Abfahrt

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde, Gruppe A & C

7:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 2. Session

7:15 Uhr: Ski Alpin, Kombination Männer Slalom

8:00 Uhr: Skilanglauf, 10 km klassisch Frauen

12:00 Uhr: Ski Freestyle, Aerials Mixed-Team

13:00 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 5000 m Frauen

13:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 2. Session

14:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde, Kanada - Deutschland

14:30 Uhr: Rodeln, Team-Staffel

Olympia-Zeitplan: Freitag, 11.2. 2022 - 7 Entscheidungen

2:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 3. Session

2:30 Uhr: Skeleton Frauen, Lauf 1 & 2

2:30 Uhr: Snowboard, Finale Halfpipe Männer

4:00 Uhr: Ski Alpin, Super G Frauen

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde + Viertelfinale Frauen

7:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 3. Session

8:00 Uhr: Skilanglauf, 15 km klassisch Männer

9:00 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 10000 m Männer

10:00 Uhr: Biathlon, Sprint Frauen

12:00 Uhr: Short Track,u.a. Finale 1000 m Frauen

12:00 Uhr: Skispringen Männer, Großschanze Qualifikation

13:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 4. Session

13:20 Uhr: Skeleton Männer, Lauf 3 & 4

Olympia 2022: So sehen die Medaillen für die Winterspiele in Peking aus

Olympia-Zeitplan: Samstag, 12.2. 2022 - 6 Entscheidungen

2:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 4. Session

3:00 Uhr: Snowboard, Mixed-Team Cross Finals

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde + Viertelfinale Frauen

7:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 5. Session

8:30 Uhr: Skilanglauf, Staffel Frauen

9:40 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde, Deutschland - China & Frauen Viertelfinale

& Frauen Viertelfinale 9:53 Uhr: Eisschnelllauf Männer, 500 m Finale

10:00 Uhr: Biathlon, Sprint Männer

12:00 Uhr: Skispringen, Großschanze Männer

12:07 Uhr: Eiskunstlauf Mixed, Eistanz

13:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 5. Session

13:20 Uhr: Skeleton Frauen, Lauf 3 & 4

14:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde, Gruppe B

Olympia-Zeitplan: Sonntag, 13.2. 2022 - 7 Entscheidungen

2:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 6. Session

2:30 Uhr: Bob, Monobob Frauen Lauf 1 & 2

3:00 Uhr: Ski Freestyle, Qualifikation Aerials Frauen, Qualifikation Slopestyle Frauen

3:15 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Männer, 1. Lauf

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde, Gruppe C

6:45 Uhr: Ski Alpin, Riesenslalom Männer, 2. Lauf

7:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 6. Session

8:00 Uhr: Skilanglauf, Staffel Männer

10:00 Uhr: Biathlon, Verfolgung Frauen

11:45 Uhr: Biathlon, Verfolgung Männer

12:00 Uhr: Short Track, Finals 500m Männer + 3000 m Staffel Frauen

13:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 7. Session

14:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde, USA - Deutschland

14:56 Uhr: Eisschnelllauf, Finale 500m Frauen

Olympia-Zeitplan: Montag, 14.2. 2022 - 5 Entscheidungen

2:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 7. Session

2:22 Uhr: Eiskunstlauf, Eistanz Kür

2:30 Uhr: Bob, Monobob Frauen, Lauf 3 & 4

2:30 Uhr: Ski Freestyle, Finale Frauen Slopestyle , Qualifikation Männer Slopestyle

, Qualifikation Männer Slopestyle 2:30 Uhr: Snowboard Frauen & Männer, Big-Air Qualifikationen

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Vorrunde + Halbfinale Frauen

7:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 8. Session

12:00 Uhr: Skispringen, Team Großschanze Männer

12:00 Uhr: Ski Freestyle, Finale Aerials Frauen

13:05 Uhr: Bob, Zweier Männer, Lauf 1

13:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 8. Session

Olympia 2018: Mit Weltrekord zu Gold - das Savchenko/Massot-Märchen

Olympia-Zeitplan: Dienstag, 15.2. 2022 - 9 Entscheidungen

2:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 9. Session

2:30 Uhr: Ski Freestyle, Finale Slopestyle & Qualifikation Aerials Männer

& Qualifikation Aerials Männer 2:30 Uhr: Snowboard, Finals Männer & Frauen Big Air

4:00 Uhr: Ski Alpin, Abfahrt Frauen

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Achtelfinals

7:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 9. Session

7:30 Uhr: Eisschnelllauf, Finals Männer & Frauen Teamverfolgung

9:00 Uhr: Nordische Kombination, Einzel Großschanze

10:00 Uhr: Biathlon, Staffel Männer

11:08 Uhr: Eiskunstlauf, Frauen Kurzprogramm

12:00 Uhr: Nordische Kombination, Einzel 10 km Langlauf

13:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 10. Session

13:15 Uhr: Bob, Zweier Männer, Lauf 3 & 4

Olympia-Zeitplan: Mittwoch, 16.2. 2022 - 7 Entscheidungen

2:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 10. Session

3:15 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 1. Lauf

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Viertelfinals

6:45 Uhr: Ski Alpin, Slalom Männer, 2. Lauf

7:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 11. Session

8:45 Uhr: Biathlon, Staffel Frauen

10:00 Uhr: Skilanglauf, Teamsprint Finals

12:00 Uhr: Ski Freestyle, Finale Aerials Männer

12:30 Uhr: Eishockey Frauen, Spiel um Bronze

12:30 Uhr: Short Track, Finals 1500 m Frauen + 5000 m Staffel Männer

13:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 11. Session

Olympia-Zeitplan: Donnerstag, 17.2. 2022 - 6 Entscheidungen

2:05 Uhr: Curling Männer, Vorrunde 12. Session

2:30 Uhr: Ski Freestyle, Qualifikationen Halfpipe

3:30 Uhr: Ski Alpin, Kombination Frauen, Abfahrt

5:10 Uhr: Eishockey Frauen, Finale

7:00 Uhr: Ski Freestyle Frauen, Finals Cross

7:00 Uhr: Ski Alpin, Kombination Frauen, Slalom

7:05 Uhr: Curling Frauen, Vorrunde 12. Session

9:00 Uhr: Nordische Kombination, Großschanze Team

9:30 Uhr: Eisschnelllauf, Frauen 1000 m

11:08 Uhr: Eiskunstlauf, Kür Frauen

12:00 Uhr: Nordische Kombination, Team 4x5 km Langlauf

13:05 Uhr: Curling Männer, Halbfinale

Rückblick auf 2018: Alle deutschen Medaillen in PyeongChang im Zeitraffer

Olympia-Zeitplan: Freitag, 18.2. 2022 - 4 Entscheidungen

2:30 Uhr: Ski Freestyle, Finale Cross Männer, Finale Halfpipe Frauen

5:10 Uhr: Eishockey, Halbfinals Männer

7:05 Uhr: Curling Männer, Spiel um Bronze

9:30 Uhr: Eisschnelllauf, Männer 10000 m

10:00 Uhr: Biathlon, Massenstart Männer

11:38 Uhr: Eiskunstlauf, Paare Kurzprogramm

13:00 Uhr: Bob, Zweier Frauen, Lauf 1 & 2

13:05 Uhr: Curling Frauen, Halbfinals

14:10 Uhr: Eishockey Männer, Halbfinals

Olympia 2022 mit Eurosport: Alle Augen auf Peking

Olympia-Zeitplan: Samstag, 19.2. 2022 - 9 Entscheidungen

2:30 Uhr: Bob, Vierer, Lauf 1 & 2

2:30 Uhr: Ski Freestyle, Finale Halfpipe Männer

4:00 Uhr: Ski Alpin, Team Event

7:00 Uhr: Skilanglauf, 50 Km Massenstart Männer

7:05 Uhr: Curling Männer, Finale

8:00 Uhr: Eisschnelllauf, Massenstarts

10:00 Uhr: Biathlon, Massenstart Frauen

12:08 Uhr: Eiskunstlauf, Paare Kür

13:00 Uhr: Bob: Zweier Frauen, Lauf 3 & 4

13:05 Uhr: Curling Frauen, Spiel um Bronze

14:10 Uhr: Eishockey Männer, Spiel um Bronze

Olympia-Zeitplan: Sonntag, 20.2. 2022 - 4 Entscheidungen

2:05 Uhr: Curling Frauen, Finale

2:30 Uhr: Bob, Vierer, Lauf 3 & 4

5:00 Uhr: Eiskunstlauf, Gala-Schaulaufen

5:10 Uhr: Eishockey Männer, Finale

8:00 Uhr: Skilanglauf, 30 km Massenstart Frauen

13:00 Uhr: Schlussfeier

Olympia 2022: Alle Eishockey-Spiele live auf Eurosport mit Joyn PLUS+

Olympia 2022: Das deutsche Team für Peking

Deutschland geht mit einem Team von 149 Athletinnen und Athleten an den Start der Winterspiele. Die deutsche Mannschaft ist in allen Sportarten außer im Curling vertreten. Das größte Kontingent stellt das Eishockey-Team, das 25 Sportler umfasst, danach kommen Bob (22), Snowboard (15), Langlauf (14), Biathlon (11) sowie Rodeln und Ski Alpin (je 10). Als Solo-Starterin ist Anna Seidel im Shorttrack dabei.

Olympia-Vorfreude bei Ski-Abfahrern: Viel Motivation für Peking

Olympia 2022 in Peking: Austragungsorte und Sportstätten

Die Olympia-Sportstätten sind auf drei Austragungsorte verteilt: Peking, Yanqing und Zhangjiakou. In Chinas Hauptstadt werden neben der Eröffnungsfeier und der Schlussfeier das Eishockey-Turnier, die Curling-Wettkämpfe sowie Eiskunstlauf. Eisschnelllauf, Short Track und Big Air (Snowboard und Ski Freestyle) ausgetragen.

In Yanqing, rund 80 Kilometer nordwestlich von Peking, werden alle Rennen im Ski Alpin ausgetragen, dazu die Wettbewerbe von Bob, Rodeln und Skeleton im Eiskanal.

Zhangjiakou schlließlich liegt 180 Kilometer von Peking entfernt und ist Austragungsort von Biathlon, Nordische Kombination, Skispringen, Skilanglauf sowie der Snowboard- und Ski Freestyle-Wettberwerbe (Halfpipe, Slopestyle, Buckelpiste, Aerials, Cross, Parallelslalom).

In elf Sportstätten geht es bei den Winterspielen von Peking um Gold, Silber und Bronze. Der zwölfte Standort ist das Nationalstadion ("Vogelnest") der Metropole, in dem wie bei den Sommerspielen 2008 die Eröffnungs- und Abschlussfeier über die Bühne gehen. Mehrere Arenen werden erneut genutzt.

Nationalstadion (Eröffnungs- und Abschlussfeier)

Im "Vogelnest", für die Spiele 2008 erbaut und gut 325 Millionen Euro teuer, finden wie vor 14 Jahren der Start- und Schlussakt statt. Das Stadion (Baubeginn 2003) mit seiner markanten Außenfassade wurde von den Schweizer Architekten entworfen, die unter anderem auch die Pläne für die Münchner Allianz Arena zeichneten.

Das Olympiastadion von Peking Fotocredit: Imago

Nationales Schwimmzentrum (Curling)

Eisfläche statt Wasserbecken, das Schwimmzentrum der Sommerspiele wird vom "Water Cube" zum "Ice Cube". Die 150 m neben dem Vogelnest gelegene Mehrzweckhalle wurde ebenfalls für 2008 erbaut, umgeben von Waben, die an Seifenblasen erinnern sollen, ist der Wasserwürfel wie der berühmte Nachbar ein Blickfang. Diesmal geht es dort im Curling um die Titel.

Nationales Hallenstadion, Wukesong Arena (Eishockey)

Das in 2008 für Rhythmische Sportgymnastik, Trampolinturnen und Handball genutzte Hallenstadion, "The Fan" genannt, da das Design einem traditionellen chinesischen Faltfächer ähnelt, ist einer von zwei Austragungsorten für die Wettbewerbe im Eishockey. Es wird parallel in der Mehrzweckhalle Wukesong Arena (ehemals Basketball) gespielt.

Nationale Eisschnelllaufhalle (Eisschnelllauf)

Der einzige Neubau im Olympiapark. Die Arena wurde auf dem Gelände errichtet, das im Sommer 2008 für Hockey und Bogenschießen genutzt wurde. "The Ice Ribbon" (Das Eisband) hat als Außenhaut 22 unterschiedlich beleuchtbare Lichtstränge (ribbons). Nach den Winterspielen soll das "National Speed Skating Oval" (NSSO) als öffentliche Eishalle und für weitere Wettkämpfe genutzt werden.

Hauptstadt-Hallenstadion (Shorttrack, Eiskunstlauf)

Kein Neubau und auch kein Überbleibsel: Das 1968 erbaute Hallenstadion war bereits Austragungsort für zahlreiche Wettbewerbe, unter anderem fand dort 2004 eines der ersten NBA-Basketballspiele in China statt. Die im Bezirk Haidian gelegene Halle war für die Sommerspiele modernisiert worden, dort wurde Volleyball gespielt. Im Vorjahr gab es eine weitere Renovierung.

Big Air Shougang (Ski Freestyle Big Air, Snowboard Big Air)

Ein echter Hingucker. Auf einem ehemaligen Stahlwerksgelände errichtet und von vier industriellen Kühltürmen umgeben, ist der Schanzenbau laut IOC die weltweit erste permanente Big-Air-Rampe. Nach den Wettbewerben soll die in Regenbogenfarben gehaltene Anlage unter anderem für Training genutzt werden können.

National Sliding Centre (Bob, Skeleton, Rodeln)

1,975 Kilometer lang, 16 Kurven, darüber ein Holzdach. In der Xiaohaituo-Bergregion im Stadtbezirk Yanqing steht die erste Kunsteisbahn Chinas - es ist die dritte in Asien. Der Eiskanal gilt als tückisch, Bob-Dominator Francesco Friedrich lobte die neue Bahn ("Flying Snow Dragon") nach den ersten Tests aber in den höchsten Tönen. Es ist der weltweit erste Eiskanal mit einer 360-Grad Kurve.

Nationales Ski-Alpin-Zentrum (Ski alpin)

Gut fünf Zentimeter Schnee fallen in der Gebirgsregion Xiaohaituo im Nordwesten von Yanqing im Jahr, also praktisch nichts. 158 Schneekanonen und 30 -Lanzen kommen zum Einsatz, um die Wettbewerbe zu ermöglichen, starke Winde erschweren die Arbeit in 1200 Meter Höhe zusätzlich. Wegen der Nähe zur Wüste Gobi bläst Sand (!) in den Berg, es wird eine Materialschlacht erwartet. Ein dort geplanter Weltcup musste abgesagt werden, alle Teilnehmer betreten Neuland.

Tolle Bilder: Die Olympia-Schanzen und -Pisten im Drohnenflug

Nationales Biathlonzentrum (Biathlon)

In Zhangjiakou in der nordchinesischen Provinz Hebei, 180 km von Peking entfernt, sind die Skijäger unterwegs. 10.000 Zuschauer könnten theoretisch kommen, es gibt je 5000 Sitz- und Stehplätze in der Kuyangshu Arena. Nach den Winterspielen soll die Anlage von Chinas Nationalmannschaft zum Training und als Touristenressort genutzt werden.

Nationales Skilanglaufzentrum (Skilanglauf, Nordische Kombination/Langlauf)

Offiziell eine eigene Sportstätte, aber auch im Langlauf und in der Kombination fallen die Entscheidungen in der Kuyangshu Arena. Das neue Nationale Nordische Skizentrum soll nach Olympia zu einer Parkanlage und einem Outdoor-Eiszentrum umgebaut werden. Unter anderem soll dort Camping möglich sein.

Nationales Skisprungzentrum (Skispringen, Nordische Kombination/Springen)

Direkt nebenan sind die Skispringer und Kombinierer gefordert. Im Jahr 2019 wurden die beiden Schanzen fertiggestellt, umgerechnet mehr als 50 Millionen Euro sollen die Chinesen investiert haben. Architektonisch ähnelt der Bau einem traditionellen Ruyi-Zepter, einem chinesischen Talisman. Deshalb heißt die Anlage "Snow Ruyi".

Genting Snowpark (Ski Freestyle, Snowboard)

Es gibt zwei Austragungsorte, Park A (Ski Freestyle) und Park B (Snowboard). Jeder hat eine Kapazität von 7500 (5000 Sitz-, 2500 Stehplätze). Die Anlagen (ebenfalls in Zhangjiakou gelegen) wurden in einem bestehenden Skigebiet (Genting Resort Secret Garden) erbaut und sind temporär. Ein Weltcup im November 2021 verlief dort erfolgreich.

Olympia 2022: Die Sportarten in Peking

In diesen 15 Sportarten wird bei den Winterspielen 2022 um Medaillen gekämpft, dabei werden 109 Goldmedaillen vergeben:

Das könnte Dich auch interessieren:QUIZ: Kennst Du alle Olympiastädte der Geschichte?

Witt, Schmitt, Wasmeier, Neuner: Deutschlands größte Olympia-Momente

Olympia Peking Peking gibt Olympia-Slogan für die Winterspiele 2022 bekannt 17/09/2021 AM 18:30