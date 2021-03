WM-Bronze im Teamsprint, nur einen Tag nach Gold im Skiathlon. Eigentlich hätte Alexander Bolschunow am Sonntag in Oberstdorf allen Grund zur Freude gehabt. Zwei Medaillen innerhalb von 24 Stunden beim Saisonhöhepunkt, eine starke Leistung.

Diese Reaktion sorgte nicht nur bei der Konkurrenz für Ärger - Teamsprint-Weltmeister Valnes nannte Bolschunows Verhalten "inakzeptabel" - sondern auch in seiner Heimat. "Nicht jeder hat sein Verhalten nach dem Teamsprint verstanden - vielleicht, war es zu egoistisch", so Korostelev.

Egoistisch war nicht nur seine Reaktion im Ziel, sondern offenbar auch seine Gestaltung des Rennens im Finale, wie Retiwich dem norwegischen Sender "NRK" erzählte. "Wir hatten unsere Taktik im Finale abgesprochen. In der zweiten Runde veränderte er diese aber. Dazu war ich aber noch nicht bereit. Ich denke, das hat meine letzte Runde ruiniert. Ich hatte da keine Energie mehr", so der Mann aus Tschaikowski.

Wenn sich Bolschunow an die Absprachen gehalten hätte, hätte es also womöglich zu Gold gereicht, doch dazu hätte er über seinen Schatten springen müssen. "Er kommuniziert nur sehr selten mit anderen russischen Langläufern. Er zieht es vor, alleine zu sein. Sparringspartner braucht er auch nicht", erklärt Korostelev.

Da verwundert es auch nicht, dass Bolschunow wenig von Medienterminen hält. Selbst auf die üblichen Interviews in der Mixed-Zone nach den Rennen würde er am liebsten verzichten.

So war es dann schon fast eine Besonderheit, dass sich der 1,85 cm große Modellathlet nach dem Teamsprint zu seiner Nicht-Gratulation äußerte. "Ich war noch in der Wechselzone und enttäuscht über das Ergebnis. Dann habe ich mich erholt, durchgeatmet und bin zu ihm hin", erklärte Bolschunow.

Dass er überhaupt etwas dazu sagte, lag womöglich auch daran, dass der vierfache Olympia-Medaillengewinner aktuell auf Bewährung läuft. Die FIS verurteilte ihn für seinen Komplett-Ausraster in der Weltcup-Staffel in Lahti Ende Januar, bei dem er zunächst im Zielsprint nach dem Finnen Mäki mit dem Stock schlug und ihn anschließend im Zielbereich umrammte, zu einer Bewährungsstrafe.

Und ein Rennausschluss wäre für Bolschunow wohl das Schlimmste, was man ihm antuen könnte. "Sein Lebenscredo lautet 'Viel trainieren und Wettkämpfe laufen'", so Eurosport-Experte Korostelev.

Und bekanntlich ist im Krieg und der Liebe alles erlaubt. Apropos Liebe: Als Verlobter der russischen Langläuferin Anna Scherebjatjewa sorgte er ebenfalls für einen kleinen Skandal. Obwohl die U23-Weltmeisterin von 2019 zuletzt keine guten Resultate holte und es sogar bessere Athletinnen gäbe, wurde sie für den Nationalkader nominiert. In der laufenden Weltcup-Saison kam sie jedoch im Sprint von Val Müstair zum Einsatz, scheiterte dort aber in der Qualifikation.

Insider berichten, dass Scherebjatjewa dank Bolschunows Fürsprache und Schutz im Kader bleiben durfte und sogar bei der WM dabei ist, obwohl die 24-Jährige an keinem Rennen teilnehmen wird. Ein Grund soll sein, dass Bolschunow bessere Leistungen zeigt, wenn sie in seiner Nähe ist.

Nach seinem Gold im Skiathlon , sein erster Titel bei einem Großereignis überhaupt, herzte er seine Verlobte und gab ihr einen Siegerkuss. Überhaupt schien an diesem Tag alles gut zu sein. Selten sah man ihn so laut und euphorisch jubeln wie nach dem Sieg gegen die schier übermächtigen Norweger, die er auf die Plätze verwies.

So euphorisch sieht man ihn selten: Alexander Bolschunow jubelt über sein WM-Gold im Skiathlon in Oberstdorf

Am Mittwoch startet er im Einzel über 15 km Freistil (13:15 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!), am Freitag steht die Staffel (13:15 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!) auf dem Programm und am Sonntag folgt der Massenstart über 50 km (13:00 Uhr live bei Eurosport 2 und bei Eurosport mit Joyn+!). In allen drei Wettbewerben hat er gute Medaillenchancen.