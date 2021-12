Robert Johansson (Norwegen), in der Gesamtwertung nach Oberstdorf vor Karl Geiger Dritter, landete mit 132,5 m (129,8) auf Platz 13. Johanssons Landsmann Halvor Egner Granerud, zum Auftakt Zweiter, schwächelte mit Platz 27 (124,0 m/122,3).

Stephan Leyhe (Willingen) platzierte sich mit einem Sprung auf 136 Meter (133,3) erneut im Vorderfeld (9.).

Ad

Severin Freund (Rastbüchl) zeigte erneut eine gute Qualifikation: In Oberstdorf zum Auftakt der Tournee schon Quali-Neunter , landete der 32 Jahre alte ehemalige Gesamtweltcupsieger mit 134,5 Metern (127,4) erneut eine gute Weite. Die Landung misslang ihm allerdings, so reichte es nur zu Rang 17.

Olympia - Skispringen Auf Kasais Spuren: Ammann zum siebten Mal bei Olympia dabei VOR 21 MINUTEN

"Die war nicht so gut", sagte Freund im "ZDF": "Es ist ein bisschen schwierig vom Licht her, die Sonne steht genau hinterm Berg. Das kann man auf jeden Fall besser machen."

"Super, Sevi!" Freund setzt das nächste Ausrufezeichen

Zudem machte Freund klar, dass er die Olympischen Winterspiele in Peking nicht unbedingt als großes Ziel vor Augen hat, weil er "Ziele immer über Emotionen definiere".

Es sei mit Blick auf Peking für ihn "extrem schwer, irgendeine Art von Emotion aufzubauen". Bei ihm sei "einfach nicht das Gefühl da, dass ich sage: Da muss ich, da will ich unbedingt hin".

Garmisch-Partenkirchen: Wellinger für Wettkampf qualifiziert

Nach dem Rückschlag in der Qualifikation von Oberstdorf am Neujahrstag dabei ist auch Olympiasieger Andreas Wellinger (Ruhpolding), der bei guten Windverhältnissen bei 127,0 m (112,5) landete und nach Rang 47 ein gemischtes Fazit zog. "Es ist definitiv ein Schritt in die richtige Richtung", sagte er dem "ZDF".

Seine Sprünge seien "gleichmäßiger geworden. Ich schaffe es besser, dass ich oben die Energie in die richtige Flugposition bringe. Es ist alles noch ein bisschen verkrampft. Das Selbstvertrauen ist nicht so groß momentan, aber ich bin auch dem richtigen Weg."

"Zäh die Geschichte": Wellinger kämpft sich durch die Quali

Mit dabei am Neujahrstag sind auch Constantin Schmid (20./131,0 m/126,7), Pius Paschke (29./129,5 m/120,0), sowie Justin Lisso (40./126,0 m/114,4) und Felix Hoffmann (45./126,5 m/112,9) aus der nationalen Gruppe.

Martin Hamann (51./122,0 m/111,1), Philipp Raimund (52./121,5 m/110,0), David Siegel (61./116,5 m/98,6) und Kilian Märkl (68./117,0 m/92,7) verpassten dagegen die Qualifikation für das Neujahrsspringen. Richard Freitag (Aue) war nicht in der nationalen Gruppe am Start, seine Leistungen waren zuletzt zu schwach.

Mehr in Kürze ...

WER GEWINNT DIE VIERSCHANZENTOURNEE? Karl Geiger Ryoyu Kobayashi Halvor Egner Granerud Marius Lindvik Robert Johansson Lovro Kos Markus Eisenbichler ein anderer

Eurosport zeigt alle Springen der Vierschanzentournee in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen inklusive der Qualifikation LIVE im Free-TV. Werner Schuster kommentiert mit Gerhard Leinauer, Martin Schmitt analysiert mit Birgit Nössing im Studio. Alle Springen LIVE gibt's auch bei Eurosport mit Joyn+!

Das könnte Dich auch interessieren: "Eklatant vorgeführt": ÖSV arbeitet Debakel auf

"Gefühl ignorieren": Schmitt erklärt die Schwierigkeiten in Garmisch

Oberstdorf Irritationen bei DSV-Adlern über "dubiosen" Wettkampf GESTERN AM 14:05