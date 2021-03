Mit dem Skifliegen in Planica steht das Weltcupfinale der Adler auf dem Programm. Es finden noch einmal vier Wettbewerbe statt.

Los geht es mit der Qualifikation am Mittwoch ab 16:00 Uhr. Von Donnerstag bis Sonntag findet je ein Einzelspringen statt. Start ist am Donnerstag um 11:00 Uhr, am Freitag um 15:00 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils um 10:00 Uhr.

Karl Geiger hat an die Schanze in Planica gute Erinnerungen. Hier wurde er im Dezember Skiflug-Weltmeister. Markus Eisenbichler gewann Bronze.

Skispringen Kaffee mit Schneemann: Skisprung-Star Granerud langsam "genervt" 16/03/2021 AM 08:25

Halvor Egner Granerud aus Norwegen hat den Gesamtweltcup sicher. In Planica wird aber noch die kleine Kristallkugel für den Skiflug-Weltcup ausgesprungen.

Skifliegen in Planica live im TV bei Eurosport

Eurosport überträgt die Weltcupspringen in Planica live im TV bei Eurosport 1.

Skifliegen: Weltcup in Planica im Livestream

Im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player verpasst Ihr keine Sekunde des Weltcups in Planica. Hier gibt es neben den Weltcup-Wettbewerben auch einen Stream zur Qualifikation am Mittwoch ab 15:50 Uhr.

Für 6,99 Euro pro Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm von Eurosport einschließlich aller Bonuskanäle im Eurosport Player, sondern auch ein umfassendes Streamingangebot mit zahlreichen Filmen, Serien und anderen TV-Sendern.

Skifliegen in Planica bei Eurosport.de

Bei Eurosport.de berichten wir vom Weltcup in Planica und versorgen Euch mit allen News und den besten Highlight-Videos.

Das könnte Dich auch interessieren: Prominente Unterstützung: Geiger und Bauer helfen Granerud

"Boom!" Eisenbichler-Granate als Grundstein für Gold

WM Schneekönig in der Lederhose: Geiger wird Star der Heim-WM 07/03/2021 AM 21:56