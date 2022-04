Seinen letzten und bis dato einzigen Auftritt auf der ATP-Bühne in diesem Kalenderjahr hatte Djokovic im Februar beim ATP-Turnier in Dubai, wo er im Viertelfinale überraschend am Tschechen Jiri Vesely gescheitert war

Aufgrund seiner verweigernden Haltung gegenüber einer Corona-Impfung verpasste der 34-Jährige zuletzt die beiden Masters in Indian Wells und Miami. Einen Start bei den Australian Open im Januar diesen Jahres untersagte die australische Regierung nach einem beispiellosen juristischen Tauziehen , an dessen Ende Djokovic Down Under sogar verlassen musste.

Abseits des sportlichen Geschehens gab der 20-fache Grand-Slam-Champion vor wenigen Wochen außerdem die Trennung seines langjährigen Trainers Marian Vajda bekannt.

"Die vergangenen vier, fünf Monate waren wirklich herausfordernd für mich, mental und emotional", gestand Djokovic auf der Pressekonferenz vor dem Auftakt im Fürstentum. Dennoch versuche er nun, alles hinter sich zu lassen und nach vorne zu schauen.

Mouratoglou von Djokovic überzeugt

Die derzeit geltenden Corona-Bestimmungen in Monaco und Frankreich erlauben es Djokovic, sowohl beim Masters in Monte Carlo als auch bei den French Open in Roland-Garros an den Start zu gehen.

Auftaktgegner des Weltranglistenersten in Monte Carlo ist am Dienstag der Spanier Alejandro Davidovich Fokina.

"Wenn er in Bestform ist, ist Djokovic meiner Meinung nach der beste Spieler der Welt, auch auf Sand", betonte Starcoach Patrick Mouratoglou, der unter anderem Stefanos Tsitsipas, Coco Gauff und neuerdings auch Simona Halep trainiert.

