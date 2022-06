Vor Pliskova hatten die frühere Turniersiegerin Garbiñe Muguruza (Spanien/Nr. 9), Danielle Collins (USA/Nr. 7), Emma Raducanu (Großbritannien/Nr. 10) und Anett Kontaveit (Estland/Nr. 2) früh verloren; Kontaveit gegen die Dortmunderin Jule Niemeier

Harmony Tan hat dagegen ihrem viel beachteten Erfolg über Serena Williams (USA) den nächsten Sieg folgen lassen. Die 24 Jahre alte Französin setzte sich in der zweiten Runde gegen die an Position 32 gesetzte Spanierin Sara Sorribes Tormo 6:3, 6:4 durch. Am Samstag trifft Tan auf Pliskova-Bezwingerin Boulter.

