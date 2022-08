Vom 1. bis zum 18. September findet in Berlin, Köln, Mailand, Prag und Tbilisi die Basketball-EM statt.

NBA-Stars wie Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo und Nikola Jokic kämpfen mit ihren Nationalmannschaften um den Titel.

Deutschland bestreitet seine Gruppenspiele gegen Frankreich, Litauen, Slowenien, Ungarn und Bosnien zunächst in der Lanxess-Arena in Köln. Der Hoffnungsträger des DBB-Teams ist Dennis Schröder.

Die anschließende K.o.-Phase findet ab dem 10. September in Berlin statt. Das Turnier endet mit dem Finale am 18. September.

Die Rechte an der Übertragung der Basketball-EM 2022 hält "MagentaSport". Bei den "MagentaSport"-Apps oder bei "magentasport.de" laufen alle Partien kostenpflichtig live und in voller Länge. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind jedoch für alle Sportfans kostenlos im Livestream bei "MagentaSport" zu sehen.

Donnerstag (01.09.22):

Freitag (02.09.22):

Samstag (03.09.22):

Sonntag (04.09.22):

Montag (05.09.22):

Dienstag (06.09.22):

Mittwoch (07.09.22):

Donnerstag (08.09.22):

Der angeschlagene NBA-Vizechampion Daniel Theis kehrt am Freitagabend in München zur deutschen Nationalmannschaft zurück. Ob der 30-Jährige ab Donnerstag bei der Basketball-EM auflaufen kann, soll sich am Dienstag entscheiden. Das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) mit.Theis (Indiana Pacers) hatte am vergangenen Wochenende wegen Knieproblemen den Supercup in Hamburg verpasst. | Zum Bericht