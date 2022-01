In Antholz steht die Generalprobe für die Olympischen Winterspiele in Peking (ab 4. Februar) live bei Eurosport an. Es gilt, noch einmal Selbstvertrauen zu tanken.

Den deutschen Herren ist das zuletzt mit guten Ergebnissen in Ruhpolding gelungen. Die Frauen mussten hingegen einige Enttäuschungen wegstecken.

Erik Lesser verzichtet im Hinblick auf Peking auf die Teilnahme in Antholz. Auch Franziska Preuß, die sich noch von den Folgen ihrer Coronainfektion erholt, fehlt mutmaßlich.

Antholz Kühn in Antholz wieder mit dabei - Preuß setzt weiter aus GESTERN AM 13:27

Hier gibt es alle Informationen zum Biathlon-Weltcup in Antholz.

Biathlon-Weltcup in Antholz live im TV

Eurosport zeigt wie gewohnt alle Rennen live im TV bei Eurosport 1. Sigi Heinrich und Michael Rösch begleiten euch am Mikrofon durch den zweiten Weltcup auf deutschem Boden. Der Übertragungsbeginn ist auch abhängig von der Dauer der Matches bei den Australian Open in Melbourne.

Biathlon-Weltcup in Antholz: Startzeiten

Donnerstag, 20. Januar, 14:15 Uhr: Einzel Männer

Einzel Männer Freitag, 21. Januar, 14:15 Uhr: Einzel Frauen

Einzel Frauen Samstag, 22. Januar, 12:50 Uhr: Massenstart Männer

Massenstart Männer Samstag, 22. Januar, 15:00 Uhr: Staffel Frauen

Staffel Frauen Sonntag, 23. Januar, 12:15 Uhr: Staffel Männer

Staffel Männer Sonntag, 23. Januar, 15:15 Uhr: Massenstart Frauen

Biathlon-Weltcup: Antholz live im Livestream

Natürlich sind wir auch im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ für euch in Antholz live mit dabei. Hier gibt es auf einem Bonus-Kanal die Rennen auch dann im Livestream, wenn im TV gerade Werbung laufen sollte.

Antholz: Biathlon-Weltcup bei Eurosport.de

Auch Eurosport.de berichtet natürlich ausführlich über den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Hier gibt es alle Ergebnisse, News und Highlight-Videos. Außerdem bieten wir Livescorings zu allen Rennen.

