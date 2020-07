Der Große Preis von Österreich in der Formel 1 live im TV und im Livestream: Vom 3. bis 5. Juli steht in Spielberg der GP von Österreich auf dem Programm. RTL und Sky übertragen live im TV und im Livestream. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Rennen an. Nach der Zwangspause aufgrund der Corona-Pandemie startet die Formel 1 in Spielberg in die neue Saison.

Mit dem Großen Preis von Österreich in Spielberg beginnt die neue Saison in der Formel 1. Aufgrund der Corona-Pandemie hat es zahlreiche Verschiebungen im Rennkalender gegeben. Mehrere Rennen sind abgesagt oder verschoben worden. Es ist Sebastian Vettels letzte Saison im Ferrari.

GP von Österreich Hamilton dominiert auch das zweite freie Training - Vettel deutlich zurück VOR 2 STUNDEN

Die Freien Trainings in Spielberg live im TV

Alle drei Freien Trainings zum Großen Preis von Österreich werden live im TV bei "Sky" übertragen. Die ersten beiden Trainings gibt es bei Sky Sport 1 zu sehen, dass dritte bei Sky Sport 2.

Wie gewohnt finden die ersten beiden Trainings am Freitag statt und das 3. Freie Training am Samstag. Training eins beginnt am 3. Juli um 11:00 Uhr, Training zwei um 15:00 Uhr und Training drei am 4. Juli um 12:00 Uhr.

GP von Österreich: Das Qualifying live im TV

RTL und Sky Sport 2 übertragen das Qualifying in Spielberg live im TV. Die Session startet am Samstag, 4. Juli, um 15:00 Uhr.

Der Große Preis von Österreich live im TV

Startschuss zum Rennen in Spielberg ist am Sonntag, 5. Juli, um 15:10 Uhr. RTL und Sky Sport 2 sind live im TV mit von der Partie.

GP in Spielberg: Die Formel 1 im Livestream

RTL und Sky bieten ihre jeweiligen TV-Übertragungen aus Spielberg auch im Livestream an.

Der GP von Österreich im Liveticker

Eurosport.de bietet in Zusammenarbeit mit Motorsport-Total.com Liveticker zu allen Sessions beim Großen Preis von Österreich an. Hier erhaltet ihr alle News zur Formel 1.

Zu den Livetickern:

GP von Österreich: Hamilton und Mercedes auch im zweiten Training vorne

Weltmeister Lewis Hamilton und Mercedes haben auch das zweite freie Training der neuen Formel-1-Saison in Österreich dominiert. Hamilton setzte mit 1:04,304 die schnellste Zeit und lag damit 0,197 vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Sebastian Vettel belegte im Ferrari mit deutlichem Rückstand den vierten Rang (+ 0,657 Sekunden). Dritter wurde Sergio Pérez im Racing Point. | Zum Bericht

GP von Österreich: Hamilton dominiert erstes Training - Vettel enttäuscht

Sebastian Vettel ist im ersten freien Training der Formel-1-Saison 2020 nur hinterhergefahren. Der Heppenheimer, der am Freitag 33 Jahre alt wurde, kam auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg im Ferrari bei wechselhaften Bedingungen nicht über Rang zwölf hinaus. Der Rückstand des Hessen auf Weltmeister Lewis Hamilton (1:04,816 Minuten) im neuerdings schwarz lackierten Mercedes betrug 1,261 Sekunden. | Zum Bericht

GP von Österreich | Vettel widerspricht Ferrari-Boss: So lief die Trennung wirklich ab

Sebastian Vettel hat noch vor dem Auftakt seiner Abschiedssaison bei Ferrari für jede Menge Zündstoff gesorgt - ein harmonischer Verlauf seiner letzten sechs Monate in Rot scheint nun fraglich. Der 32-Jährige erzählte am Donnerstag vor dem Großen Preis von Österreich erstmals seine Version der Trennung von der Scuderia: Das Team hat ihn demnach gegen seinen Willen abgegeben. Weiterlesen...

GP von Österreich | Verstappen will WM-Titel: "Weiß, dass wir alles dafür tun werden"

Zweimal ging der Sieg beim Österreich-Grand-Prix bereits an Max Verstappen, doch ein Hattrick ist dem Red-Bull-Piloten 2020 nicht so wichtig: "Ich würde lieber eine Meisterschaft gewinnen", sagt er vor dem Auftakt in die neue Formel-1-Saison 2020 in Spielberg. "Das Wichtigste ist, dass ich ein konkurrenzfähiges Auto habe und auf meinem besten Niveau performe", fügte der Niederländer hinzu. Weiterlesen...

