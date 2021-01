Vor Kracher gegen Dortmund: So denkt Rose über die BVB-Gerüchte

Am Freitag (20:30 Uhr im Liveticker ) nun treffen Dortmund und Mönchengladbach zum großen Borussen-Duell und Rückrundenauftakt aufeinander - und damit auch Terzic und Rose.

Und während "Fohlen-Dompteur" Rose nach dem Sieg über Bremen alles im Griff zu haben scheint, ist das Spiel für seinen BVB-Konterpart schon in doppeltem Sinne richtungweisend.

Bei zehn Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern und Rang vier nach der Hälfte der Spielzeit ist sogar das absolute Minimalziel Champions-League-Qualifikation in Gefahr. "In der Liga hinken wir schon einige Punkte unseren Vorstellungen und Ansprüchen hinterher", sagte Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstag.