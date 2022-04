Am Dienstag, 12. April, kämpft der FC Bayern München gegen Villarreal um den Einzug ins Halbfinale der Champions League. Das Viertelfinal-Rückspiel beginnt um 21:00 Uhr.

Villarreal mussten sich die Münchner mit 0:1 geschlagen geben

Auf den Sieger wartet im Halbfinale der Gewinner des Duells zwischen Benfica Lissabon und dem FC Liverpool. Hier spricht nach einem 3:1-Erfolg im Hinspiel Vieles für das Team von Jürgen Klopp aus.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Viertelfinals in der Champions League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal.

FC Bayern - FC Villarreal: Champions League live im TV

Das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal wird in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Champions League: Bayern - Villarreal im Livestream

Amazon Prime ist beim Match zwischen dem FC Bayern München und dem FC Villarreal exklusiv im Livestream mit von der Partie.

Champions League: München - Villarreal im Liveticker

Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle Informationen zur Königsklasse. Hier gibt es auch die Partie des FC Bayern gegen Villarreal im Liveticker.

FC Bayern München - FC Villarreal: Nagelsmann vertraut auf Musiala

Das Spiel der Wahrheit für den FC Bayern München steht an: Der deutsche Rekordmeister muss im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League ein 0:1 gegen den FC Villarreal wettmachen. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann schenkt bei der Mission Halbfinal-Einzug erneut Top-Talent und Nationalspieler Jamal Musiala das Vertrauen, Alphonso Davies und Serge Gnabry müssen zunächst auf der Bank Platz nehmen. Es wird offensiv. | Zum Bericht

Die Aufstellungen beider Mannschaften:

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández - Sané, Kimmich, Goretzka, Coman - Müller, Musiala - Lewandowski

FC Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán - Lo Celso, Perejo, Capoue, Coquelín - Gerard Moreno, Danjuma

Bayern - Villarreal live: So kann Bayern der spanischen Sackgasse entkommen

Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel muss der FC Bayern München im Rückspiel gegen den FC Villarreal in der Allianz Arena eine deutliche Leistungssteigerung hinlegen, um doch noch ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Das Zauberwort für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag in der Allianz Arena: Balance! Worauf es dabei besonders ankommen wird, analysiert Eurosport.de vorab im Taktik-Check. | Zum Bericht

Bayern - Villarreal live: Nagelsmann nimmt Spieler in die Pflicht

Im Vorfeld des Rückspiels gegen Villarreal nimmt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann seine Spieler in die Pflicht. Vor allem von den Führungsspielern des FC Bayern erwartet er sich im Vergleich zur enttäuschenden Niederlage in Villarreal einen deutlichen Leistungsschub. "Die Führungsspieler und alle anderen Spieler müssen sich bewusst sein, dass wir alle Verantwortung haben und gemeinsam weiterkommen wollen. Es geht um viel, deshalb müssen wir auch viel investieren", erklärte er auf der Pressekonferenz.

Champions League live: Knackt Unai Emery Bayern erneut?

FC Bayern und Villarreal das Siegtor, als entscheidender Faktor entpuppte sich wohl aber auch Trainer Unai Emery. Der Spanier gilt als "taktisches Mastermind", welches sich mit Sevilla einen Namen machte, auf der großen Bühne bei Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal krachend scheiterte. Im Rückspiel beim FC Bayern fordert Emery von seiner Mannschaft eine perfekte Leistung ein. Sein analytischer und akribischer Stil könnte am Mittwoch erneut den Ausschlag geben. Zwar schoss Danjuma im Hinspiel zwischen demunddas Siegtor, als entscheidender Faktor entpuppte sich wohl aber auch Trainer. Der Spanier gilt als "taktisches Mastermind", welches sich mit Sevilla einen Namen machte, auf der großen Bühne bei Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal krachend scheiterte.Sein analytischer und akribischer Stil könnte am Mittwoch erneut den Ausschlag geben. Eine Analyse des spanischen Fußballarchitekten

Bayern - Villarreal live: Heimstärke in der Champions League

Wenn der FC Bayern in der heimischen Allianz Arena zum Tanz bittet, müssen sich die Gegner warm anziehen. Das gilt besonders für die Spiele in der Champions League. In den bisherigen vier Heimspielen fuhren die Bayern stets deutliche Siege ein. Dynamo Kiew (5:0), Barcelona (3:0), Benfica Lissabon (5:2) und RB Salzburg (7:1) wurden allesamt von Bayerns Heimstärke überrumpelt. Darüber hinaus spricht auch das Gesetz der Wahrscheinlichkeit für ein Weiterkommen des FC Bayern. Dass die Münchner mehrere Champions-League-Spiele in Folge nicht gewinnen konnten, war zuletzt in der Saison 2018/19 der Fall. Damals spielte man gegen Ajax Amsterdam (3:3) und Liverpool (0:0) zweimal Remis, ehe man im Rückspiel gegen die Reds mit 1:3 ausschied. Zweimal in Folge verlor man letztmals im April 2017 im Viertelfinale gegen Real Madrid.

FC Bayern - Villarreal: FCB setzt auf Robert Lewandowski

Allianz Arena ist auf einen Spieler besonders Verlass: Robert Lewandowski. Die polnische Tormaschine erzielte acht ihrer zwölf bisherigen Treffer in der Champions League in München - ein gutes Omen für das Rückspiel gegen Villarreal. Dabei kommt Lewandowski in vier Spielen übrigens auf zwei Hattricks und einen Doppelpack. Ob es dem bayerischen Superstürmer auch am Mittwoch so leicht fallen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin wird Lewandowski seit Montag mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht - In der heimischenist auf einen Spieler besonders Verlass:. Die polnische Tormaschine erzielte acht ihrer zwölf bisherigen Treffer in derin München - ein gutes Omen für das. Dabei kommt Lewandowski in vier Spielen übrigens auf zwei Hattricks und einen Doppelpack. Ob es dem bayerischen Superstürmer auch am Mittwoch so leicht fallen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin wird Lewandowski seit Montag mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht - hier geht es zum Bericht

Champions League: FC Bayern sagt Villarreal den Kampf an

Während sich die Fans beider Lager bereits auf das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League in München vorbereiten, meldet sich der FC Bayern auf Twitter zu Wort. Der Rekordmeister weiß um die prekäre Situation und sagt Villarreal den Kampf an. Immerhin darf sich Bayern angesichts seiner jüngsten Serie gegen spanische Klubs durchaus Hoffnungen machen. Die Hinspiel-Pleite bei Villarreal beendete Bayerns Erfolgslauf von sieben Partien ohne Niederlage gegen spanische Klubs (fünf Siege, zwei Unentschieden). Aber aufgepasst, die Statistik ist ein zweischneidiges Schwert. Geht der Blick etwas weiter zurück, sehen die Zahlen düster aus. Der FCB gewann nur sechs der letzten 13 Partien (drei Unentschieden, vier Niederlagen). Folgt heute gegen Villarreal Bayerns siebter Sieg?

Bayern - Villarreal live: FCB im Rückspiel unter Zugzwang

FC Bayern steht im Rückspiel des Viertelfinales der Champions League gegen Villarreal unter Zugzwang. Villarreal in seinem ersten Viertelfinale seit 2009 den Hinspiel-Vorteil, während die Bayern in ihrem 20. Viertelfinale in der UEFA Champions League ihre erste Pleite in dieser Saison kassierten. Zudem war es die erste Europapokal-Auswärtspleite seit 2017. Die Heimstatistik vermag den FC Bayern zumindest etwas zu beruhigen. Die letztjährige Viertelfinal-Heimpleite gegen Paris beendete Bayerns Lauf von acht Heimsiegen in Folge in der UEFA Champions League, zudem war es das einzige der letzten 13 Heimspiele in diesem Wettbewerb, das die Bayern nicht gewinnen konnten. Dersteht imunter Zugzwang. Nach dem verlorenen Hinspiel in Spanien (0:1) muss der Rekordmeister in München alles in die Waagschale werfen. Dank eines frühen Tores von Arnaut Danjuma sicherte sichin seinem ersten Viertelfinale seit 2009 den Hinspiel-Vorteil, während diein ihrem 20. Viertelfinale in derihre erste Pleite in dieser Saison kassierten. Zudem war es die erste Europapokal-Auswärtspleite seit 2017. Die Heimstatistik vermag denzumindest etwas zu beruhigen. Die letztjährige Viertelfinal-Heimpleite gegen Paris beendete Bayerns Lauf von acht Heimsiegen in Folge in der, zudem war es das einzige der letzten 13 Heimspiele in diesem Wettbewerb, das die Bayern nicht gewinnen konnten.

Champions League Viertelfinale: FC Bayern im Rückspiel - Statistik

Blickt man auf die Geschichte, darf sich der FC Bayern im Rückspiel gegen Villarreal durchaus Hoffnungen machen. Bislang schaffte es der Rekordmeister in der Champions League dreimal, eine Auswärtsniederlage aus dem Hinspiel noch zu drehen: 2014/15 gegen Porto (1:3), 2011/12 gegen Basel (0:1) und 2006/07 gegen Real Madrid (2:3). Dazu schafften es die Münchner im Europapokal der Landesmeister viermal, nach einer Hinspielniederlage in einer K.o.-Runde weiterzukommen.

Aber aufgepasst: Bei sechs der letzten sieben Ausscheiden in der Champions League, verlor der FC Bayern im Hinspiel. Nur in der Saison 2018/19 wehrte man bei Liverpool eine Niederlage ab (0:0). Das Aus konnte man aber auch in jener Spielzeit nicht verhindern.

FC Bayern - Villarreal: Niklas Süle fällt im Rückspiel des Viertelfinales aus

FC Bayern am Dienstag gegen Villarreal zur Aufholjagd ansetzt, müssen die Münchner auf Abwehrchef Niklas Süle verzichten. Wie der "kicker" am Sonntag berichtete, fällt Süle krankheitsbedingt aus. Der Nationalspieler hatte Lucas Hernández sorgte indes für Erleichterung beim FC Bayern. Der Franzose nahm nach einer Oberschenkelprellung am Sonntag die Vorbereitung für das Rückspiel des Viertelfinals der Champions League gegen Villarreal wieder auf. | Wenn deram Dienstag gegenzur Aufholjagd ansetzt, müssen die Münchner auf Abwehrchefverzichten. Wie der "kicker" am Sonntag berichtete, fällt Süle krankheitsbedingt aus. Der Nationalspieler hatte bereits in der Bundesliga gegen Augsburg gefehlt sorgte indes für Erleichterung beim. Der Franzose nahm nach einer Oberschenkelprellung am Sonntag die Vorbereitung für daswieder auf. | Zum Bericht

