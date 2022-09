Der FC Bayern München empfängt in der Gruppe C der Champions League den FC Barcelona. Das Spiel wird am Dienstag, 13. Dezember, um 21:00 Uhr ausgetragen.

Noch besser lief es für den FC Barcelona. Die Katalanen schlugen den Außenseiter Viktoria Pilsen 5:1.

Hier gibt es alle Informationen zum Match zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona.

FC Bayern - FC Barcelona: Champions League live im TV

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona wird in Deutschland nicht live im Free-TV übertragen.

Champions League: Bayern - Barcelona im Livestream

Amazon Prime ist beim Match zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona im Livestream mit von der Partie.

Champions League: FC Bayern - Barcelona im Liveticker

Bei Eurosport.de erhaltet ihr alle Informationen zur Königsklasse. Natürlich wird das Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona auch im Liveticker begleitet.

Nagelsmann scherzt über Lewandowski: "Werde nicht mit ihm essen gehen"

Bayern - Barcelona live: Xavi schwärmt von "Leader" Lewandowski

Trainer Xavi vom spanischen Fußball-Spitzenklub FC Barcelona hat seinen neuen Stürmer Robert Lewandowski in den höchsten Tönen gelobt. "Er gibt uns viele Optionen vorne im Angriff. Sein Spielverständnis ist fantastisch", sagte Xavi vor dem Champions-League-Duell bei Lewandowskis Ex-Team Bayern München: "Er ist ein Leader auf dem Platz." | Zum Bericht

Bayern - Barça live: Warum Sabitzer plötzlich beste Karten hat

Julian Nagelsmann kam Leon Goretzkas unverblümter Forderung am vergangenen Wochenende nach und rotierte den Nationalspieler gegen Stuttgart in die Startelf. Nach auskurierter Verletzung machte Goretzka seine Sache zwar ordentlich, am Ende reichte es für die Bayern aber einmal mehr nur zu einem Remis. Sein kongenialer Partner Joshua Kimmich soll mittlerweile einen anderen Nebenmann präferieren. | Zum Bericht

Nagelsmann lobt Barças Entwicklung: "Eine neue Mannschaft"

