1. FC Heidenheim - SV Werder Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker: Im Rückspiel der Bundesliga-Relegation tritt Bremen in Heidenheim an. Spielbeginn ist am Montag, 6. Juli, um 20:30 Uhr. Das Match wird in Deutschland nicht live im TV übertragen, aber im Livestream bei DAZN und Amazon Prime. Eurosport.de bietet einen Liveticker zum Spiel und alle News zur Bundesliga-Relegation an.

Das Hinspiel in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim verlief für den SV Werder Bremen nicht nach Wunsch. Das Bundesliga-Urgestein musste sich im Weserstadion nach größtenteils schwachem Auftritt mit einem 0:0 begnügen. Dennoch stehen die Chancen auf den Klassenerhalt für den SV Werder weiterhin nicht schlecht. Schießt die Mannschaft von Florian Kohfeldt in Heidenheim mindestens ein Tor, reicht ein Unentschieden.

Relegation Bundesliga "Wir waren schon tot": Kohfeldt schwört Werder auf Showdown ein GESTERN AM 11:33

Relegation: Heidenheim - Bremen heute live im TV

Das Rückspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem SV Werder Bremen in der Bundesliga-Relegation wird nicht live im TV übertragen.

1. FC Heidenheim - SV Werder heute im Livestream

Anpfiff in Heidenheim ist am Montag, 6. Juli, um 20:30 Uhr. DAZN ist im Livestream mit von der Partie. Und auch Amazon zeigt bei Amazon Prime das Relegations-Rückspiel im Livestream.

Relegation: Heidenheim - Werder Bremen heute im Liveticker

Eurosport.de ist selbstverständlich im Liveticker beim Match zwischen Heidenheim und Bremen dabei. Hier erhaltet ihr außerdem alle News zur Bundesliga.

Heidenheim - Bremen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

1. FC Heidenheim: Müller - Theuerkauf, Beermann, Mainka, Busch - Griesbeck, Sessa - Dorsch, Multhaup - Thomalla, Kleindienst

Werder Bremen: Pavlenka – Augustinsson, Voigt, Veljkovic, Gebre Selassie – Klaasen, Bargfrede, M. Eggestein, Osako – Füllkrug, Rashica

Heidenheim - Werder Bremen: Die bisherigen Begegnungen

02.07.2020: Werder Bremen - 1. FC Heidenheim 0:0 (Relegations-Hinspiel)

30.10.2019: Werder Bremen - 1. FC Heidenheim 4:1 (DFB-Pokal)

30.07.2019: 1. FC Heidenheim - Werder Bremen 2:1 (DFB-Pokal)

Heidenheim - Bremen: Nullnummer im Hinspiel

Im Hinspiel der Relegation in Bremen konnten sich weder die Gäste aus Heidenheim, noch die Werderaner durchsetzen. Hier geht's zum Spielbericht aus dem Hinspiel vom Donnerstag.

Relegation: Heidenheim - Werder Bremen: Finaler Showdown um die Bundesliga

Florian Kohfeldt winkte noch kurz in die Kamera und stieg wenig später dann voll konzentriert in die Propellermaschine. Um 11:48 Uhr hoben der Trainer von Werder Bremen und sein Team dann ab, mit Charterflug Nummer 6I6881 ging es Richtung Heidenheim - zum ultimativen Relegations-Showdown. "Wir wissen alle: Es gibt kein danach mehr", sagte Kohfeldt. | Zum Bericht

Relegation: Heidenheim - Werder Bremen: Kohfeldt sieht Chance

Trainer Florian Kohfeldt von Werder Bremen hat sein Team noch einmal auf das alles entscheidende Relegations-Rückspiel beim 1. FC Heidenheim (Montag, 20:30 Uhr im Ticker) eingeschworen. "Wir waren schon tot", sagte Kohfeldt am Sonntag, deshalb haben wir "eine Menge zu gewinnen". Nach dem mauen Auftritt beim 0:0 im Hinspiel an der Weser "spüre ich Anspannung. Natürlich weiß jeder, worum es geht." | Zum Bericht

Relegation | Heidenheim - Werder: Kapitän Moisander fehlt im Rückspiel

Werder Bremens Kapitän Niklas Moisander fehlt im Relegations-Rückspiel beim 1. FC Heidenheim. Der Finne hatte sich im Hinspiel am vergangenen Donnerstag in der 87. Minute eine Gelb-Rote Karte abgeholt, die ihn für die entscheidende Begegnung am Montagabend in der Voith-Arena ausfallen lässt.

Heidenheim - Bremen: Pizarros letzter Auftritt

Claudio Pizarro von Werder Bremen wird im Relegations-Rückspiel in Heidenheim zum letzten Mal die Fußball-Bühne betreten. Der 41-Jährige, der 1999 sein Bundesliga-Debüt im Trikot der Bremer gegeben hatte, beendet seine letzte Profi-Spielzeit. Ob der Peruaner tatsächlich im entscheidenden Abstiegsduell zum Einsatz kommt, ist ungewiss.

Relegation: Die Ergebnisse seit 2009

Jahr Zweitligist Erstligist Hinspiel Rückspiel 2009 1. FC Nürnberg Energie Cottbus 3:0 2:0 2010 FC Augsburg 1. FC Nürnberg 0:1 0:2 2011 VfL Bochum Borussia Mönchengladbach 0:1 1:1 2012 Fortuna Düsseldorf Hertha BSC 2:1 2:2 2013 1. FC Kaiserslautern TSG 1899 Hoffenheim 1:3 1:2 2014 SpVgg Greuther Fürth Hamburger SV 0:0 1:1 2015 Karlsruher SV Hamburger SV 1:1 1:2 n.V. 2016 1. FC Nürnberg Eintracht Frankfurt 1:1 0:1 2017 Eintracht Braunschweig VfL Wolfsburg 0:1 0:1 2018 Holstein Kiel VfL Wolfsburg 1:3 0:1 2019 Union Berlin VfB Stuttgart 2:2 0:0

