Frankreich hat den Weltmeister-Fluch offenbar im Griff. Im Gegensatz zu Italien (2010), Spanien (2014) und Deutschland (2018) schied die L'Équipe Tricolore als amtierender Weltmeister nicht bereits in der Gruppenphase aus, sondern befindet sich auf dem Weg, als erste Nation seit Brasilien 1962 den WM-Titel zu verteidigen.

In der Vorrunde stellten Australien (4:1) und Dänemark (2:1) keine Probleme dar, die Niederlage gegen Tunesien (0:1) schmerzte den Gruppensieger überhaupt nicht. In der K.o.-Phase hatte Polen keine Chance (3:1), gegen England setzten sich Les Bleus auch dank des verschossenen Elfmeters von Harry Kane durch (2:1).

Halbfinale wartet mit Marokko nun die Überraschung der WM. Die Nordafrikaner holten sich zunächst den unerwarteten Gruppensieg gegen Kroatien (0:0), Belgien (2:0) und Kanada (2:1), ehe sie sich gegen die europäischen Schwergewichte Spanien ( Imwartet mitnun die Überraschung der. Die Nordafrikaner holten sich zunächst den unerwarteten Gruppensieg gegen Kroatien (0:0), Belgien (2:0) und Kanada (2:1), ehe sie sich gegen die europäischen Schwergewichte Spanien ( 0:0, 3:0 i.E. ) und Portugal ( 1:0 ) durchsetzten.

alle Informationen zur Übertragung des Halbfinals. Als erste afrikanische Nationalmannschaft im Halbfinale einer Weltmeisterschaft träumt Marokko nun ganz groß. Aber reicht es am Mittwoch im Al-Bayt Stadium auch für Frankreich? Hier gibt es zur des Halbfinals.

Frankreich - Marokko live im TV

Das Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko wird live im TV übertragen. Das "ZDF" überträgt das Spektakel in Al-Khor ab 20:00 Uhr.

WM 2022: Frankreich - Marokko live im Stream

Das Halbfinale der Weltmeisterschaft in Katar zwischen Frankreich und Marokko gibt es im Livestream auf "MagentaTV" zu sehen. Das "ZDF" bietet darüber hinaus einen kostenlosen Livestream in der "ZDF-Mediathek" an.

WM 2022: Frankreich - Marokko live im Ticker

Eurosport.de bietet zum Duell zwischen Frankreich und Marokko einen Liveticker an. Zudem gibt es hier alle News und Informationen zum WM-Turnier in Katar.

