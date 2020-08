GESTERN AM 08:06

Eurosport überträgt den zweiten Tag, wie jede Etappe der Tour de France 2020, von Start bis Ziel in voller Länge live im TV mit Kommentator Karsten Migels und Experte Jens Voigt. Auch im Livestream zeigt Eurosport alle Etappen im Eurosport Player live und on demand. Außerdem könnt Ihr die 1. Tour-Etappe in der GCN-App im "Race-TV" live verfolgen und der Liveticker von Eurosport.de hält Euch ebenso topaktuell informiert.