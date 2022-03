Vom 16. bis 20. März steht das Weltcupfinale in Meribel und Courchevel auf dem Programm. Auf dem Programm stehen für die Frauen und Männer je eine Abfahrt, ein Super-G, ein Riesenslalom und ein Slalom sowie ein gemeinsamer Teamwettbewerb.

Bei den Frauen duellieren sich Mikaela Shiffrin aus den USA und die Slowakin Petra Vlhova um die große Kristallkugel. Bei den Männern ist dem Schweizer Marco Odermatt der Gesamtweltcup nur noch rein rechnerisch zu nehmen.

Ad

Die deutschen Farben bei den Frauen vertreten Kira Weidle in Abfahrt und Super-G und Lena Dürr im Slalom. Bei den Männern sind Romed Baumann, Josef Ferstl und Dominik Schwaiger in der Abfahrt dabei, Baumann, Ferstl und Andreas Sander im Super-G, Alexander Schmid im Riesenslalom und Linus Straßer im Slalom am Start.

Kranjska Gora Schmid vergibt Siegchance - Kristoffersen triumphiert erneut 13/03/2022 AM 12:33

Straßer hat noch die theoretische Chance auf die kleine Kristallkugel für den Slalomweltcup. Die besten Karten hat aber der Norweger Henrik Kristoffersen.

Das Weltcup-Finale live im TV

Eurosport zeigt für Euch alle Rennen in Meribel und Courchevel live im TV bei Eurosport 1.

Weltcup-Finale: Der Zeitplan

16.03.2022, 10:00 Uhr: Abfahrt, Männer

Abfahrt, Männer 16.03.2022, 11:30 Uhr: Abfahrt, Frauen

Abfahrt, Frauen 17.03.2022, 10:00 Uhr: Super-G, Frauen

Super-G, Frauen 17.03.2022, 11:30 Uhr: Super-G, Männer

Super-G, Männer 18.03.2022, 12:00 Uhr: Teamwettbewerb

Teamwettbewerb 19.03.2022, 9:00 Uhr/12:00 Uhr: Riesenslalom, Männer

Riesenslalom, Männer 19.03.2022, 10:30 Uhr/13:30 Uhr: Slalom, Frauen

Slalom, Frauen 20.03.2022, 9:00 Uhr/12:00 Uhr: Riesenslalom, Frauen

Riesenslalom, Frauen 20.03.2022, 10:30 Uhr/13:30 Uhr: Slalom, Männer

Triumph im Riesenslalom: Kristoffersen setzt Siegesserie fort

Die Rennen in Meribel und Courchevel im Livestream

Alle Rennen in voller Länge gibt es im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn + zu sehen.

Für nur 6,99 Euro im Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm des Eurosport Players einschließlich aller Bonuskanäle, sondern auch zahlreiche weitere TV-Sender sowie Serien- und Filmhighlights.

Das Weltcup-Finale im Liveticker

Eurosport.de bietet auch wie gewohnt einen Liveticker zu allen Einzelrennen an. Den Teamwettbewerb gibt es im Livescoring.

Das könnte Dich auch interessieren: "Schwung mitnehmen": Dürr mit großen Zielen für Weltcupfinale

Das Ziel vor Augen: Brignone räumt Tor ab und stürzt

Åre "Schwung mitnehmen": Dürr mit großen Zielen für Weltcupfinale 13/03/2022 AM 11:49