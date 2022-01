Markus Eisenbichler meldete sich mit einem Traumflug zurück, der vom Windpech verfolgte Karl Geiger war dagegen "stinksauer".

Ganze 0,2 Punkte fehlten in Garmisch-Partenkirchen für den langersehnten Triumph zum Jahreswechsel, der Bayer musste sich als Zweiter nur Oberstdorf-Sieger Ryoyu Kobayashi geschlagen geben. Der Japaner präsentiert sich weiter in Topform, der Traum der deutschen Springer vom ersten Tourneesieg seit Hannawald 2001/02 schwindet.

"Telemark habe ich mich nicht getraut, da unten habe ich keine Linie mehr gesehen", sagte Eisenbichler im "ZDF": "Aber ich bin zufrieden, voll geil."

Schuster regt nach Eisenbichler-Pech an: Zehntelpunkte abschaffen

"Der Sprung war eine Augenweide, aber dann vergisst er unten, den Fuß nach vorne zu schieben", analysierte Eurosport-Experte Werner Schuster: "Er hat für mich heute den Sprung des Tages gezeigt. Der Telemark hätte ihm den Sieg gebracht."

Mit Traumflug aufs Podest: Eisenbichler kratzt am Schanzenrekord

So baute Kobayashi seine Führung in der Tournee-Gesamtwertung aus. Der Topfavorit liegt 13,2 Punkte vor dem Norweger Marius Lindvik und 17,7 vor dem Slowenen Lovro Kos, der in Garmisch-Partenkirchen erstmals im Weltcup aufs Podest flog.