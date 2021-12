Traditionell ist das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen die zweite Station der Vierschanzentournee. Sowohl die Qualifikation an Silvester als auch das Weltcupspringen am Neujahrstag beginnen um 14:00 Uhr.

Die größten Aussichten auf ein Top-Ergebnis aus deutscher Sicht hat Skiflug-Weltmeister Karl Geiger. Der 28-Jährige wurde beim Tournee-Auftakt in Oberstdorf Fünfter und führt weiter im Gesamtweltcup. Mit Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe schafften es in Oberstdorf zwei weitere Deutsche in die Top Ten.

Ad

Führender in der Tournee-Wertung ist nach dem ersten Springen im Allgäu der Japaner Ryoyu Kobayashi. Den fünftplatzierten Geiger trennen allerdings nur 6,1 Punkte vom Spitzenreiter. Dazwischen liegen mit Halvor Egner Granerud, Robert Johansson und Marius Lindvik drei Norweger.

Oberstdorf Kobayashi gewarnt: Nur elf von 25 Auftaktsieger gewannen Tournee VOR 5 STUNDEN

Hier gibt es alle Informationen zum Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen.

Vierschanzentournee: Neujahrsspringen in Garmisch live im TV

Die Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen steht am 31. Dezember um 14:00 Uhr auf dem Programm, das Weltcupspringen am 1. Januar ebenfalls um 14:00 Uhr. Eurosport überträgt live im TV bei Eurosport 1.

"Unglaublich": Kobayashi fliegt mit Traumsprung zum Sieg

Garmisch-Partenkirchen: Vierschanzentournee im Livestream

Natürlich verpasst ihr auch im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player keine Sekunde von der Vierschanzentournee.

Für 6,99 Euro pro Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm von Eurosport einschließlich aller Bonuskanäle im Eurosport Player, sondern auch ein umfassendes Streamingangebot mit zahlreichen Filmen, Serien und anderen TV-Sendern.

Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker zur Qualifikation am Silvestertag und natürlich auch zum Neujahrsspringen. Außerdem gibt es auf Eurosport.de alle News und viele Highlight-Videos zur Vierschanzentournee.

Das könnte Dich auch interessieren: "Wir Türken kommen": Ipcioglu schreibt Tournee-Geschichte

"Das gibt Auftrieb!" DSV-Adler in Oberstdorf geschlossen stark

Oberstdorf Mit Angriffslust nach Garmisch: Geiger sieht das Feld vor sich VOR 7 STUNDEN