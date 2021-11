Vom 25. November bis 5. Dezember steigt das Endrundenturnier im Davis Cup. Insgesamt kämpfen 18 Nationen um den prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb.

Die 18 Teams sind in sechs Gruppen mit je drei Mannschaften unterteilt. Die Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten erreichen das Viertelfinale.

Die Gruppen A und B bestreiten ihre Vorrundenspiele in Madrid. Gruppe C und die deutsche Gruppe F sind in Innsbruck im Einsatz und Gruppe D und E in Turin.

Es finden jeweils noch ein Viertelfinale in Turin und Innsbruck und zwei in Madrid statt. Ab dem Halbfinale werden alle Matches in Madrid ausgetragen.

Davis Cup live im TV

Der Davis Cup 2021 wird live im TV bei "ServusTV" übertragen.

Davis Cup im Livestream

"ServusTV" ist auch im Livestream beim Endrundenturnier in Madrid, Innsbruck und Turin mit von der Partie.

Davis Cup bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet ausführlich vom Davis Cup. Hier gibt es alle News, Informationen und Livescorings zum Endrundenturnier.

Davis Cup: Die Teams

Gruppe A in Madrid: Spanien, Russland, Ecuador

Spanien, Russland, Ecuador Gruppe B in Madrid: Kanada, Kasachstan, Schweden

Kanada, Kasachstan, Schweden Gruppe C in Innsbruck: Frankreich, Großbritannien, Tschechien

Frankreich, Großbritannien, Tschechien Gruppe D in Turin: Kroatien, Australien, Ungarn

Kroatien, Australien, Ungarn Gruppe E in Turin: USA, Italien, Kolumbien

USA, Italien, Kolumbien Gruppe F in Innsbruck: Serbien, Deutschland, Österreich

Davus Cup: Die deutsche Mannschaft

Jan-Lennard Struff

Dominik Koepfer

Kevin Krawietz

Tim Pütz

Davis Cup: Spielplan

Vorrunde

25.11.: Frankreich - Tschechien

Frankreich - Tschechien 25.11.: Kanada - Schweden

Kanada - Schweden 25.11.: Kroatien - Australien

Kroatien - Australien 26.11.: Serbien - Österreich

Serbien - Österreich 26.11.: Spanien - Ecuador

Spanien - Ecuador 26.11.: USA - Italien

USA - Italien 27.11.: Australien - Ungarn

Australien - Ungarn 27.11.: Italien - Kolumbien

Italien - Kolumbien 27.11.: Frankreich - Großbritannien

Frankreich - Großbritannien 27.11.: Kasachstan - Schweden

Kasachstan - Schweden 27.11.: Russland - Ecuador

Russland - Ecuador 27.11.: Serbien - Deutschland

Serbien - 28.11.: Großbritannien - Tschechien

Großbritannien - Tschechien 28.11.: Kanada - Kasachstan

Kanada - Kasachstan 28.11.: Kroatien - Ungarn

Kroatien - Ungarn 28.11.: Deutschland - Österreich

- Österreich 28.11.: Spanien - Russland

Spanien - Russland 28.11.: USA - Kolumbien

Hauptrunde

29.11.: Viertelfinale 1

Viertelfinale 1 30.11.: Viertelfinale 2

Viertelfinale 2 01.12.: Viertelfinale 3

Viertelfinale 3 02.12.: Viertelfinale 4

Viertelfinale 4 03.12.: Halbfinale 1

Halbfinale 1 04.12.: Halbfinale 2

Halbfinale 2 05.12.: Finale

Davis Cup: Zverev fehlt - Djokovic am Start

Olympiasieger Alexander Zverev hat bereits vor einigen Monaten auf einen Start beim Endrundenturnier verzichtet. Dagegen werden der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien und US-Open-Sieger Daniil Medvedev aus Russland ihre Teams vertreten.

