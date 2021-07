Bei Angelique Kerber darf man gespannt sein, wie sie den Kraftakt gegen Sara Sorribes Tormo verkraftet hat. Ihre nächste Gegnerin ist die Belarussin Aliaksandra Sasnovich.

Auch hinter Roger Federer steht ein kleines Fragezeichen. Er spielt gegen Cameron Norrie aus Großbritannien.

Alexander Zverev bekommt es mit Taylor Fritz aus den USA zu tun. Die beiden standen sich in Wimbledon bereits 2018 gegenüber. Der Deutsche siegte damals in einem engen Fünf-Satz-Match.

Hier gibt es die Partien am Samstag im Liveticker.

Die wichtigsten Spiele des Tages:

(Angaben in MESZ)

JETZT: A. Kerber (GER/25) - A. Sasnovich (BLR)

ca. 14:00 Uhr: T. Fritz (USA/31) - A. Zverev (GER/6)

ab 14:30 Uhr: K. Juvan (SLO) - C. Gauff (USA/20)

K. Juvan (SLO) - C. Gauff (USA/20) ca. 16:00 Uhr: F. Auger-Aliassime (CAN/16) - N. Kyrgios (AUS)

F. Auger-Aliassime (CAN/16) - N. Kyrgios (AUS) ca. 16:30 Uhr: R. Federer (SUI/6) - C. Norrie (GBR/29)

ca. 16:30 Uhr: R. Federer (SUI/6) - C. Norrie (GBR/29)

A. Barty (AUS/1) - K. Siniakova (CZE) ca. 18:30 Uhr: M. Cilic (CRO/32) - D. Medvedev (RUS/2)

12:30 Uhr - Regenpause

Auch alle anderen Partien sind aktuell unterbrochen. U.a. führt Jelena Ostapenko mit 4:2 gegen Ajla Tomljanovic, und zwischen Matteo Berrettini und Aljaz Bedene steht es 3:3. Ich melde mich hier zurück, sobald es in Wimbledon weitergeht.

12:27 Uhr - Regenpause

Es regnet! Die Spielerinnen verlassen den Platz. Die Plane wird aufgezogen. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung hatte Kerber gerade drei Spielbälle zum 2:5.

12:21 Uhr - Kerber - Sasnovich - 1:4

Sasnovich serviert bisher auch sehr stark, bringt Kerber gleich in die Defensive und lässt die Deutsche gar nicht erst in die Ballwechsel kommen. Auch in die Returns geht sie mutig. Immerhin sichert sich Kerber jetzt aber mal ihr erstes Aufschlagspiel, auch mit durchaus schönen Winnern. Nichtsdestotrotz ist insgesamt die Belarussin diejenige, die in der Anfangsphase das Spiel bestimmt.

12:16 Uhr - Kerber - Sasnovich - 0:3

Der Fehlstart für Kerber ist perfekt. Nach einem Vorhandfehler hat die Deutsche Breakball gegen sich. Und dann setzt sie den Angriffsschlag cross knapp ins Aus. 3:0 für Sasnovich, die hier sehr gut aufspielt.

12:13 Uhr - Kerber - Sasnovich - 0:2

Sasnovich ist diejenige, die in der Anfangsphase Druck macht. Kerber beginnt defensiver als im Match gegen Sorribes Tormo. Die Länge ihrer Schläge passt auch noch nicht. Sasnovich verwandelt mit der Vorwand aus dem Halbfeld zum 2:0.

12:09 Uhr - Kerber - Sasnovich - 0:1

Das Match beginnt mit Aufschlag Kerber. Sasnovich macht Druck über den Return und überzeugt auch mit clever eingestreuten Stoppbällen. Kerber hat gleich einmal drei Breakbälle gegen sich. Und bei der dritten landet die Rückhand der Deutschen im Netz. 1:0 für Sasnovich.

INFO - Federer und Zverev aktiv

Auch im weiteren verlauf des tages geht es zur Sache. Heute sollen an der Church Road u.a. noch Roger Federer, Alexander Zverev, Ashleigh Barty, Daniil Medvedev und Nick Kyrgios aufschlagen. Hoffen wir, dass das Wetter mitspielt. Kerber und Zverev spielen heute auf Platz zwei, der kein Dach hat. Und leichte Schauer sind gemeldet. Aber es kann auf jeden Fall erst einmal pünktlich losgehen.

INFO - Kerber - Sasnovich

Gesucht werden die letzten Achtelfinalisten. Und gleich zu Beginn kämpft Angelique Kerber um den Sprung in die Runde der besten 16. Die Deutsche bekommt es mit Aliaksandra Sasnovich zu tun. Es ist das erste Duell der beiden Spielerinnen.

INFO - Herzlich willkommen

Sebastian Würz begrüßt Euch recht herzlich zum sechsten Wettkampftag bei den All England Championships in Wimbledon. Hier gibt es das Geschehen in London im Liveticker.

