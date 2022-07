Kurz bevor Thed Björk an diesem Wochenende wieder in Vila Real auf die Strecke geht, hat er sich an einen der herausragendsten Momente in seiner FIA Tourenwagen-Weltcup-Karriere erinnert.

Beim Rennwochenende von Portugal 2018 war Björk gleich zu Beginn des ersten Rennens in einem Massencrash verwickelt. Doch sein von Cyan unterstütztes YMR-Team arbeitete die gesamte Nacht durch, um das Auto zu reparieren, woraufhin Björk sich im Qualifying für das dritte Rennen die Pole sicherte und anschließend den Sieg nachhause fuhr. Damit hat er gezeigt, wie schnell sich das Blatt im WTCR wenden kann.



„2018 einen der schwersten Unfälle meiner Tourenwagen-Geschichte“, sagte der Pilot aus dem Team Cyan Performance Lynk & Co. „Mein Auto fing Feuer und die anderen Fahrzeuge waren überall um mich herum. Das Team arbeitete damals die gesamte Nacht über bis zum Qualifying am nächsten Tag, um das Auto wieder zu reparieren. Danach bin ich auf Pole gefahren und habe das Rennen gewonnen. Das war wirklich unglaublich. Wenn ich jetzt an diese Quali-Runde zurückdenke, möchte ich sie sofort wiederholen.“



Der Schwede bezeichnet den Circuito Internacional de Vila Real als „Baby-Macau“ und freut sich auf das anstehende Wochenende auf dieser anspruchsvollen Strecke.



„Es ist ein Stadtkurs, den man auch als Baby-Macau bezeichnen könnte. Die Menschen dort erzeugen eine fantastische Atmosphäre, die auch uns Fahrer berührt. Ich fahre dort immer mit einem ganz besonderen Gefühl.“



„Es ist immer sehr heiß und die Randsteine sind wirklich sehr brutal. Dadurch ist man gezwungen, das Auto jederzeit genaustens zu platzieren. An manchen Stellen sind die Geschwindigkeiten ziemlich hoch, was knifflig und herausfordernd, aber gleichzeitig auch sehr belohnend ist. Es ist ein tolles Gefühl, hier eine saubere Runde hinzubekommen.“

