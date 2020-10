Der FC Bayern startet gegen Atlético Madrid mit einem Heimspiel die Mission Titelverteidigung (Mittwoch, ab 21:00 Uhr im Eurosport Liveticker). Europaweit wird den Münchnern zugetraut, dass sie in die Fußstapfen von Real Madrid treten und als zweites Team ihren Titel verteidigen.

"Sie haben einen so tiefen Kader, viele Talente, einen gigantischen Robert Lewandowski und große Spieler auf jeder Position. Sie haben das Zeug dazu, es wieder zu schaffen", ist Cyril Morin von Eurosport in Frankreich überzeugt.

Bundesliga Steigende Corona-Zahlen: Revierderby nur vor Mini-Fankulisse VOR 15 STUNDEN

Der Kern der Triple-Mannschaft wurde größtenteils zusammengehalten. Einzig der Abgang von Spielmacher Thiago Alcántara zum FC Liverpool schmerzt. Doch durch die rasante Entwicklung von Leader Joshua Kimmich und Box-to-Box-Spieler Leon Goretzka sind die Bayern in der Zentrale weiterhin Weltklasse besetzt. Als erste Option von der Bank scharrt zudem der französische Weltmeister Corentin Tolisso mit den Hufen.

ExtraTime-Podcast: Der große Check zur Champions League:

In der Offensive hat sich das Team von Hansi Flick qualitativ verstärkt. Die beiden Leihspieler Philippe Coutinho (FC Barcelona) und Ivan Perisic (Inter Mailand) kehrten zwar zu ihren Stammvereinen zurück, doch mit Leroy Sané (Manchester City), Eric Maxim Choupo-Moting (PSG) und Douglas Costa (Juventus Turin) wurde nachgebessert.

"Bayern hat alle Trümpfe in der Hand und es scheint so, als hätten sie immer noch ein Ass im Ärmel. Vielleicht werden wir ja Zeugen einer neuen Dynastie", meint Michal Blazewicz von Eurosport in Polen.

Zum erweiterten Kreis der Titelaspiranten zählen die Fußball-Experten zudem Manchester City, PSG und Atlético Madrid. Dem FC Liverpool werden nach der schweren Verletzung von Abwehrboss Virgil van Dijk (Kreuzbandriss) lediglich Außenseiterchancen eingeräumt.

Der FC Bayern München gewann in Lissabon gegen PSG die Champions League Fotocredit: Getty Images

Champions League: Lewandowski Favorit auf den Titel Toptorjäger

Robert Lewandowski ist unter den Experten mit großem Abstand der Favorit, auf den Titel Toptorjäger der Champions-League-Saison. Der Bayern-Star erzielte in der Triple-Saison in zehn Königsklassen-Einsätzen satte 15 Tore. Dabei traf er, abgesehen vom Endspiel, in jeder Partie mindestens einmal. Völlig zurecht wurde Lewandowski im Anschluss zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.

"Lewandowski brennt. Er ist wie der König Midas des Fußballs, alles, was er berührt, wird sofort golden", ist Félix Martín von Eurosport in Spanien beeindruckt von der "Tormaschine" Lewandowski. In der noch jungen Bundesliga-Saison hat der 32-Jährige in vier Partien bereits sieben Mal getroffen. Lewandowski ist kaum zu stoppen.

Als größte Konkurrenten für den Superstar des FC Bayern gelten bei den Eurosport-Fußballexperten nicht etwa Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, sondern BVB-Youngster Erling Haaland sowie Inter-Goalgetter Romelu Lukaku. Beide überzeugten bereits in der abgelaufenen Spielzeit sowohl national als auch international mit vielen Toren und als Gesichter ihrer jeweiligen Teams.

Robert Lewandowski ist Bayerns personifizierte Tormaschine Fotocredit: Getty Images

Champions League: FC Sevilla und Lazio Rom können überraschen

In jeder Champions-League-Saison gibt es Mannschaften, die für Aufsehen sorgen und weiterkommen, als es ihnen von vielen vor dem Start der Spielzeit zugetraut wird. In der abgelaufenen Saison erreichte Atalanta Bergamo überraschend das Viertelfinale. Ein Jahr zuvor stürmte Ajax Amsterdam sogar bis in die Vorschlussrunde.

Der FC Sevilla ist bekannt für seine großen Erfolge in der Europa League, eine Etage höher konnten die Andalusier in den vergangenen Jahren noch nicht vollends überzeugen. Nach starken Auftritten im europäischen Supercup gegen den FC Bayern (1:2 n.V.) sowie in La Liga beim FC Barcelona (0:0) ist Sevilla nun auch in der Champions League eine Überraschung zuzutrauen.

Lucas Ocampos (FC Sevilla; links) im Zweikampf mit David Alaba (FC Bayern) Fotocredit: Getty Images

Nach 13 Jahren Abwesenheit ist Lazio Rom wieder in der Champions League zurück. Matteo Zorzoli von Eurosport in Italien glaubt, dass die Laziali als Underdog überraschen können: "Simone Inzaghi hat Stück für Stück eine Mannschaft aufgebaut, die in der Lage ist, ihr Spiel sowohl zu Hause als auch auswärts durchzusetzen. Lazio hat zudem Spieler, die sich vor den großen Namen nicht verstecken müssen."

Auch auf Königsklassen-Neuling Stade Rennes, die in der abgelaufenen Saison Dritter in Frankreich wurden, ist zu achten. Zudem dürfen auch erneut Bergamo sowie RB Leipzig, das es 2019/20 bis ins Halbfinale schaffte, nicht unterschätzt werden. "Leipzig spielt zwar gegen PSG und Manchester United, aber auch die sind verwundbar. Sie können beweisen, dass die letzte Saison kein Zufall war", erklärt Florentina Balan von Eurosport in Rumänien.

RB Leipzig scheiterte vergangene Saison erst im Halbfinale an Neymar und PSG Fotocredit: SID

Champions League: Liverpool, ManUnited, Barça und Real vor schwieriger Saison

Neben den Überraschungsteams enttäuschen allerdings auch immer einige Mannschaften und scheitern früher als es die eigenen Ansprüche hergeben. In dieser Saison stehen vor allem die englischen sowie die spanischen Teams, die in den 2010er-Jahren die Königsklasse dominierten, bei den Fußball-Experten auf der Liste für die größten Enttäuschungen der Saison.

Aus England stehen dabei insbesondere die ambitionierten Klubs FC Liverpool und Manchester United im Mittelpunkt. "Ihr größter Segen ist gleichzeitig auch ihr größter Fluch. Die Intensität, die Überlastung und das Tempo der reichsten und besten Liga Europas im Corona-Jahr rauben die Chancen der Vertreter der Premier League auf der internationalen Bühne", analysiert Michal Blazewicz von Eurosport in Polen.

Virgil van Dijk fehlt dem FC Liverpool auch in der Königsklasse Fotocredit: Getty Images

Zudem stehen Liverpool (Atalanta und Ajax) und Manchester United (PSG und Leipzig) bereits in der Gruppenphase schwierige Spiele bevor. Doch auch den spanischen Klubs wird in der anstehenden Champions-League-Saison von den Fußball-Experten nicht viel zugetraut. Besonders Real Madrid und dem FC Barcelona, die immer den Anspruch haben, den Titel zu holen, wird eine schwierige Spielzeit auf internationaler Bühne prognostiziert.

"Die Messi-Saga ist noch sehr frisch, die Spannungen zwischen den Starspielern, dem Vorstand und den Fans sind immer noch da. Die Atmosphäre im Camp Nou scheint im Moment ziemlich giftig zu sein, und das ist nie gut, wenn man Trophäen gewinnen will", meint Florentina Balan von Eurosport in Rumänien.

Lionel Messi und der FC Barcelona gingen gegen den FC Bayern in der vergangenen Saison mit 2:8 unter Fotocredit: Getty Images

Champions League: BVB-Youngster im Fokus Europas

Viele Teams sind daher auch dazu gezwungen, noch intensiver auf Talente aus den eigenen Reihen zu setzen. Insbesondere Borussia Dortmund wird laut den Fußball-Experten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen, da die Schwarz-Gelben viele interessante und hochbegabte Akteure in ihren Reihen haben. Der große Durchbruch auf internationaler Bühne ist einigen BVB-Assen zuzutrauen.

"Jude Bellingham hat seit seinem Sprung in die erste Mannschaft von Birmingham City einen kometenhaften Aufstieg erlebt. Er spielt jetzt für eine der größten Mannschaften Europas, und Lucien Favre hat gezeigt, dass er sich nicht scheut, auf ihn zu setzen. Wir können einiges vom 17-Jährigen in Europas Königsklasse erwarten", ist sich Pete Sharland von Eurosport in Großbritannien sicher.

Auch auf seinen ebenfalls erst 17-jährigen Teamkollegen Giovanni Reyna ruhen bereits viele Hoffnungen bei der Borussia. In den ersten vier Bundesligaspielen stand der US-Amerikaner immer in der Startelf und legte starke vier Tore vor. Besonders mit Erling Haaland versteht sich Reyna ausgezeichnet und bildet mit dem Norweger sowie Jadon Sancho eine gefährliche sowie blutjunge Angriffsreihe in Dortmund.

Giovanni Reyna (links) und Jude Bellingham sind zwei Super-Juwel im Kader von BVB Fotocredit: Getty Images

Genau wie Reyna sind auch Barcelonas Ansu Fati sowie Eduardo Camavinga von Stade Rennes Jahrgang 2002. Fati gilt unter Neu-Trainer Ronald Koeman gesetzt und schon jetzt als legitimer Nachfolger von Superstar Lionel Messi. Bei Camavinga sollen bereits Real Madrid, PSG, Bayern oder Juventus angeklopft haben. Die Champions League ist die ideale Bühne für den Franzosen, sich zu beweisen.

Der nächste Entwicklungsschritt wird 2020/21 auch Phil Foden zugetraut. Pep Guardiola setzt bei Manchester City auf den 20-jährigen Offensivspieler, die Champions-League-Saison soll für Foden nun auch international der Durchbruch werden. In Italien liegt der Fokus derweil auf Dejan Kulusevski, für den Juventus Turin Anfang des Jahres 35 Millionen Euro nach Bergamo überwies. Der schwedische Youngster ist die neue Hoffnung der Bianconeri an der Seite von Cristiano Ronaldo.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Schock für Klopp: Das van-Dijk-Aus und die Folgen

Daum über Hoeneß-Anruf: "Versteckte Kamera gesucht"

Champions League "Herausforderung" für Hummels: BVB mit massiven Abwehrsorgen VOR 15 STUNDEN