WM-Halbfinale war von einigen Höhen und Tiefen geprägt. Nach der Niederlage zum WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien (1:2) ging es für die Albiceleste dank zweier 2:0-Erfolge gegen Mexiko und Polen wieder aufwärts. In der K.o.-Runde folgten ein 2:1 gegen Australien und Argentiniens Weg inswar von einigen Höhen und Tiefen geprägt. Nach der Niederlage zum WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien (1:2) ging es für die Albiceleste dank zweier 2:0-Erfolge gegen Mexiko und Polen wieder aufwärts. In der K.o.-Runde folgten ein 2:1 gegen Australien und der dramatische 4:3-Triumph im Elfmeterschießen über die Niederlande

Lionel Messi und Emiliano Martínez Gerade der Halbfinal-Einzug gegen Oranje schlug hohe Wellen. Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz stand in der Aufarbeitung der Geschehnisse besonders im Mittelpunkt und wurde von den Protagonisten umund Emiliano Martínez teils heftig beschimpft

Ad

Kroatien verzeichnete mit dem 0:0-Remis gegen Marokko ebenso einen holprigen Start in die WM. Die positiven Ergebnisse gegen Kanada (4:1) und Belgien (0:0) ließen den Vizeweltmeister von 2018 aber in die K.o.-Phase aufsteigen. Dort schalteten Luka Modric und der frischgebackene Nationalheld Dominik Livakovic Japan ( Argentiniens Halbfinal-Gegnerverzeichnete mit dem 0:0-Remis gegen Marokko ebenso einen holprigen Start in die WM. Die positiven Ergebnisse gegen Kanada (4:1) und Belgien (0:0) ließen den Vizeweltmeister von 2018 aber in die K.o.-Phase aufsteigen. Dort schalteten Luka Modric und der frischgebackene Nationalheld Dominik Livakovic Japan ( 3:1 i.E. ) und Brasilien ( 4:2 i.E. ) jeweils im Elfmeterschießen aus.

WM Stunk im US-Team: So entging Reyna dem Rauswurf bei der WM VOR EINER STUNDE

Am Dienstag bieten sich Argentinien und Kroatien im Halbfinale von Lusail die Stirn und greifen nach dem ersten Ticket für das WM-Finale. Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Spiels.

Argentinien - Kroatien live im TV

Das erste Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien wird live im TV übertragen. Die "ARD" überträgt das Spektakel in Lusail ab 20:00 Uhr.

WM 2022: Argentinien - Kroatien live im Stream

Das erste Halbfinale der Weltmeisterschaft in Katar zwischen Argentinien und Kroatien gibt es im Livestream auf "MagentaTV" zu sehen. Die "ARD" bietet darüber hinaus einen kostenlosen Livestream in der "ARD-Mediathek" an.

WM 2022: Argentinien - Kroatien live im Ticker

Eurosport.de bietet zum Duell zwischen Argentinien und Kroatien einen Liveticker an. Zudem gibt es hier alle News und Informationen zum WM-Turnier in Katar.

Das könnte Dich auch interessieren: Omilade über Cristiano Ronaldos Abschied: "Wünscht man niemandem"

Pepe wettert nach WM-Aus gegen argentinischen Schiedsrichter

WM Konsequenz aus Rüpel-Spiel: FIFA schickt Schiedsrichter nach Hause VOR 3 STUNDEN