In diesem Jahr steht in Flandern (Belgien) die 100. Ausgabe der Titelkämpfe im Radsport an. Zum deutschen Aufgebot gehören unter anderem John Degenkolb, Tony Martin, Nils Politt und Pascal Ackermann bei den Männern. Bei den Frauen wird das Team angeführt von Lisa Brennauer und Lisa Klein.

Mit dem Einzelzeitfahren der Männer eröffnen die Profis am 19. September in Flandern den Kampf um WM-Medaillen.

Neben Titelverteidiger Filippo Ganna (Italien) und Ex-Weltmeister Rohan Dennis (Australien) werden auf der 43,3 Kilometer langen Strecke von Knokke-Heist nach Brügge unter anderem auch der neue Europameister Stefan Küng (Schweiz), Tadej Pogačar (Slowenien) sowie Wout van Aert und Remco Evenepoel (beide Belgien) um das Regenbogentrikot im Zeitfahren kämpfen.

Europameisterschaften EM: Geschke führt junges BDR-Aufgebot an 02/09/2021 AM 13:03

Die abschließenden Höhepunkte bilden dann am Wochenende darauf die Straßenrennen der Frauen (25. September) und Männer (26. September). Die Klassiker-Stars Van Aert, Mathieu van der Poel (Niederlande) und Peter Sagan (Slowakei) fordern Titelverteidiger Julian Alaphilippe (Frankreich) und Tour-Sieger Pogacar, während John Degenkolb und Tour-Etappensieger Nils Politt für Deutschland auf Medaillenjagd gehen.

Rad-WM: Der Zeitplan

Sonntag, 19.09., 14:30 Uhr: Einzelzeitfahren Männer

Montag, 20.09., 10:40 Uhr: Einzelzeitfahren Männer U23

Montag, 20.09., 14:40 Uhr: Einzelzeitfahren Frauen

Dienstag, 21.09., 10:30 Uhr: Einzelzeitfahren Frauen Juniorinnen

Dienstag, 21.09., 14:55 Uhr: Einzelzeitfahren Männer Junioren

Mittwoch, 22.09., 13:45 Uhr: Mixed - Teamzeitfahren

Freitag, 24.09., 08:15 Uhr: Straßenrennen Männer Junioren

Freitag, 24.09., 13:25 Uhr: Straßenrennen Männer U23

Samstag, 25.09., 08:15 Uhr: Straßenrennen Frauen Juniorinnen

Samstag, 25.09., 12:20 Uhr: Straßenrennen Frauen

Sonntag, 26.09., 10:25 Uhr: Straßenrennen Männer

Die Rad-WM live im TV

Eurosport zeigt alle Rennen der Straßenrad-WM täglich live im TV bei Eurosport 1.

Die Rad-WM im Livestream

Eurosport ist bei der Medaillenvergabe im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ dabei. Hier verpasst ihr auch dann nichts, wenn im TV gerade Werbung laufen sollte.

Für nur 6,99 Euro im Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm des Eurosport Players einschließlich aller Bonuskanäle, sondern auch zahlreiche weitere TV-Sender sowie Serien- und Filmhighlights.





Die Rad-WM im Liveticker

In Zusammenarbeit mit bietet einen Liveticker zur Rad-WM an. Es gibt es außerdem alle News und Highlight-Videos zu allen Rennen.

Zu allen Livetickern/Ergebnissen:

Rad-WM: Ganna holt sich Gold im Einzelzeitfahren

Filippo Ganna hat bei der Straßen-WM in Belgien seinen WM-Titel im Einzelzeitfahren erfolgreich verteidigt. Der Italiener triumphierte auf dem 43,3 Kilometer langen Kurs von Knokke-Heist nach Brügge in 47:47,83 Minuten knapp vor dem Belgier Wout van Aert (+5 Sekunden) und dessen Landsmann Remco Evenepoel (+43 Sekunden). | Zum Bericht

Die entscheidenden Meter: Ganna fängt van Aert noch ab

Rad-WM: Niederländerin Van Dijk gewinnt Zeitfahren

Ellen van Dijk ist zum zweiten Mal nach 2013 Weltmeisterin im Einzelzeitfahren. Die Niederländerin hat sich auf dem 30,3 Kilometer langen Parcours in 36:05,28 Minuten vor der Schweizerin Marlen Reusser (+ 0:10 Minuten) und ihrer niederländischen Landsfrau Annemiek van Vleuten (+ 0:24) durchgesetzt. Lisa Brennauer (+ 1:29) fuhr auf den fünften Rang und verpasste die erhoffte Bronzemedaille.| Zum Bericht

"Das wird ganz, ganz knapp!" Reusser kämpft um Zeitfahr-Gold

