Vom 15. bis 22. November steht in London das ATP-Finale auf dem Programm. Die besten acht Spieler der Saison haben sich für die inoffizielle WM qualifiziert.

Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen ausgelost, in denen jeder gegen jeden spielt. Die beiden Besten pro Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. Anschließend geht es im K.o.-System weiter.

Die ATP Finals (offiziell: Nitto ATP Finals ) finden 2020 zum zwölften und vorerst letzten Mal in London in der O2-Arena statt. Von 2009 bis 2016 hieß das Turnier "ATP World Tour Finals", davor "Tennis Masters Cup" (2000-2008), ATP-Weltmeisterschaft (1990-1999) und Masters Grand Prix (1970-1989). 2021 wird das Turnier ins "Pala alpitour" im italienischen Turin umziehen (Vertrag bis 2025).

Sky übertragt alle Matches ab dem 15. November live im TV. Hier verpasst ihr keine Partie vom ATP-Finale in London.

Eurosport.de berichtet täglich vom Turnier in London. Hier gibt es alle News zur inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft.

Alexander Zverev trifft bei den ATP Finals in der Gruppe "Tokio 1970" auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic, Daniil Medvedev (Nr. 4) und Diego Schwartzman (Nr. 9). Bei dem am Sonntag startenden Saisonfinale messen sich in der zweiten Gruppe "London 2020" der 13-malige French-Open-Champion Rafael Nadal (Nr. 2), US-Open-Sieger Dominic Thiem (Nr. 3) sowie Andrey Rublev (Nr. 8) und Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (Nr. 6).