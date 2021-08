Vom 30. August bis 12. September finden in Flushing Meadows die US Open statt. Eurosport ist für Euch täglich live mit dabei.

Novak Djokovic hat in New York die große Chance, den Grand Slam innerhalb eines Kalenderjahrs zu komplettieren. Zu den größten Kontrahenten des Serben zählt Alexander Zverev, der zuletzt Gold bei Olympia in Tokio und das Masters in Cincinnati gewann. Auch Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas sind stark zu beachten.

Bei den Frauen geht die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty als Top-Favoritin an den Start. Auch Angelique Kerber konnte zuletzt mit guten Leistungen überzeugen.

US Open Becker staunt über Zverev: "Da ist irgendwas psychologisch passiert" VOR 8 STUNDEN

Gleich mehrere Stars müssen verletzungsbedingt auf die US Open verzichten. So fehlen unter anderem Rafael Nadal, Roger Federer, Titelverteidiger Dominic Thiem und Serena Williams

