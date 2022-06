Aus britischer Sicht sind am Mittwoch alle Augen auf den Centre Court gerichtet. Nach dem dortigen Auftritt von Djokovic (ab ca. 14:30 Uhr live im Ticker) greifen dort sowohl Emma Raducanu als auch Andy Murray ins Geschehen ein.

Die 19-jährige Raducanu sieht sich dabei der Französin Caroline Garcia gegenüber, Murray bittet indes John Isner zum Tanz.

Niemeier wird auf dem Court Nr. 1 einem echten Härtetest unterzogen. Die deutsche Hoffnung muss sich gegen die an Nummer zwei gesetzte Anett Kontaveit behaupten. Kerber will im Duell mit der Polin Magda Linette ansetzen.

Auf Court 18 stellen sich Marterer (gegen Frances Tiafoe) und Tatjana Maria (gegen Sorana Cristea) ihren Aufgaben.

Eurosport.de begleitet die Partien im Liveticker.

Die wichtigsten Matches des Tages:

Novak Djokovic (SRB/1) - Thanis Kokkinakis (AUS)

Caroline Garcia (FRA) - Emma Raducanu (GBR/10)

Andy Murray (GBR) - John Isner (USA/20)

Jule Niemeier (GER) - Anett Kontaveit (EST/2)

- Anett Kontaveit (EST/2) Maria Sakkari (GRE/5) - Viktoriya Tomova (BLG)

Casper Ruud (NOR/3) - Ugo Humbert (FRA)

Angelique Kerber (GER/15) - Magda Linette (POL)

- Magda Linette (POL) Tallon Griekspoor (NED) - Carlos Alcaraz (ESP/5)

Frances Tiafoe (USA) - Maximilian Marterer (GER)

Tatjana Maria (GER) - Sorana Cristea (ROU)

14:36 Uhr: Djokovic - Kokkinakis 1:0

Mit etwas Mühe sichert sich Djokovic sein erstes Aufschlagspiel in diesem Match. Kurios: Bei Kokkinakis reißt bereits beim zweiten Punkt eine Seite seines Schlägers. Nach einer kurzen Unterbrechung wird das Spiel fortgesetzt, der Australier kann sich nach seinem soliden Beginn noch nicht belohnen.

14:28 Uhr: Die Spannung auf dem Centre Court steigt

In Kürze schlägt Novak Djokovic gegen Thanasi Kokkinakis auf. Der Serbe steht erst zum zweiten Mal in dieser Saison bei einem Rasenturnier auf dem Platz. Bei seinem ersten Auftritt gegen Soon-woo Kwon wirkte der sechsmalige Wimbledon-Sieger noch etwas rostig. Ob Kokkinakis heute zum Stolperstein für die ehemalige Nummer eins der Welt werden kann? Wir erinnern uns: Auch im letzten Jahr trat Djokovic in Wimbledon ohne Vorbereitungsturnier im All England Club an - und holte sich am Ende gegen Matteo Berettini den Titel.

14:11 Uhr: Niemeier hält dagegen - Marterer verliert ersten Satz

Mittlerweile ist auch Jule Niemeier gegen Anett Kontaveit in die zweite Runde gestartet. Die Deutsche glich im zweiten Spiel direkt auf 1:1 aus und hält mit der an Nummer 2 gesetzten Estländerin mit. Marterer hat währenddessen den ersten Satz verloren. Der Deutsche gab gegen Tiafoe gleich zwei Breaks ab. Im darauffolgenden Spielabschnitt verwandelte der Deutsche sein Aufschlagspiel aber in Windeseile und stellte auf 1:0 im zweiten Satz.

13:55 Uhr: Marterer kassiert gegen Tiafoe erstes Break

Während Kerber auf ihren Auftritt noch warten muss, startet Marterer bereits in das nächste Kapitel seines Wimbledon-Abenteuers. Der 27-Jährige liegt gegen den Franzosen Frances Tiafoe nach einem Break mit 1:2 hinten und muss sich im vierten Spiel des ersten Satzes ranhalten.

13:30 Uhr: Regen verzögert Start in Wimbledon

Regen hat den Auftakt in den dritten Tag in Wimbledon etwas verzögert. Damit verschiebt sich wohl der Start von Kerber etwas nach hinten. Die Kielerin schlägt nach dem Duell zwischen Casper Ruud und Ugo Humbert auf. Das Aufeinandertreffen zwischen Djokovic und Kokkinakis wird hingegen - sollten sich die Verhältnisse nicht wieder verschlechtern - ganz nach Plan um 14:30 Uhr beginnen.

Hallo und herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum dritten Turniertag in Wimbledon. Novak Djokovic beginnt ab circa 14:30 Uhr auf dem Centre Court gegen den Australier Thanasi Kokkinakis. Angelique Kerber greift im zweiten Match auf Court Nr. 2 gegen Magda Linette ins Geschehen ein (ca. 14:00 Uhr). Den Abschluss auf dem Centre Court macht Andy Murray, der gegen John Isner ran muss. Christoph Niederkofler begleitet die Partien hier für Euch live im Ticker.

