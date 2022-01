Für die deutschen Biathleten und Biathletinnen steht nach Oberhof der zweite und letzte Heimweltcup des Jahres an. Vom 12. bis 16. Januar steht der Weltcup in Ruhpolding auf dem Programm.

Für die DSV-Starter könnte es die letzte Standortbestimmung vor den Olympischen Winterspielen in Peking sein. Möglicherweise lassen zumindest einige Deutsche den anschließenden Weltcup in Antholz aus.

Während die Männer Oberhof mit ordentlichen Resultaten verlassen haben, verliefen die Wettbewerbe für die Frauen enttäuschend. Keine Deutsche landete in den Top Ten.

Hier gibt es alle Informationen zum Biathlon-Weltcup in Ruhpolding.

Eurosport zeigt wie gewohnt alle Rennen live im TV bei Eurosport 1. Sigi Heinrich und Michael Rösch begleiten euch am Mikrofon durch den zweiten Weltcup auf deutschem Boden.

Natürlich sind wir auch im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ für euch in Ruhpolding live mit dabei. Hier gibt es auf einem Bonus-Kanal die Rennen auch dann im Livestream, wenn im TV gerade Werbung laufen sollte.

Auch Eurosport.de berichtet natürlich ausführlich über den Biathlon-Weltcup in Ruhpolding. Hier gibt es alle Ergebnisse, News und Highlight-Videos. Außerdem bieten wir Livescorings zu allen Rennen.

Die deutschen Biathletinnen haben zum Auftakt des zuschauerlosen Heim-Weltcups in Ruhpolding die Spitzenplätze deutlich verpasst. Medaillenhoffnung Denise Herrmann kam am Mittwoch im Sprint über 7,5 km nach zwei Schießfehlern nicht über einen enttäuschenden 24. Platz hinaus, als beste Deutsche empfahl sich Franziska Hildebrand auf Rang 17 für einen Olympia-Startplatz. | Zum Bericht

Olympiasieger Fritz Fischer hat die Nachwuchsförderung der deutschen Skijäger kritisiert. "Ich finde, man könnte die Jungen ruhig mehr fordern. Schauen Sie sich doch den FC Bayern an: Der Julian Nagelsmann lässt den 16-jährigen Paul Wanner spielen. Bei uns im Biathlon heißt es dagegen bei einem 20-Jährigen: Ja, ist der denn schon so weit?", sagte der 65-Jährige dem "Münchner Merkur" und der "tz". | Zum Bericht

Johannes Kühn ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mit. Der 30-jährige Bayer fällt damit für den Heim-Weltcup in Ruhpolding aus, die "daraufhin durchgeführten zusätzlichen PCR-Tests bei allen Mitgliedern des deutschen Teams fielen negativ aus", hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. | Zum Bericht