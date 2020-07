Die Auslosung des Finalturniers in Champions League und Europa League live im TV und Livestream bei Eurosport: Am Freitag, 10. Juli, werden ab 12:00 Uhr die möglichen Gegner für den FC Bayern München und RB Leipzig im Champions-League-Viertelfinale ausgelost. Auch Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg erhalten ihre möglichen Europa-League-Gegner. Eurosport überträgt live.

In Nyon werden am Freitag, 10. Juli 2020 ab 12:00 Uhr die möglichen Gegner der deutschen Klubs bei den Finalturnieren der Champions League und Europa League (ab 13: Uhr) ermittelt. Gestartet wird das Finalturnier mit dem Viertelfinale. Bei der Auslosung werden zudem auch die möglichen Halbfinal-Paarungen ermittelt.

In der Champions League sind aus der Bundesliga noch der FC Bayern München und RB Leipzig vertreten. Während Leipzig nach einem beeindruckenden Achtelfinale gegen die Tottenham Hotspur bereits für das Viertelfinale qualifiziert ist, muss der FC Bayern noch sein Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea spielen. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und dem kompletten Sport-Lockdown musste das ursprünglich für den 18. März 2020 angesetzte Rückspiel in München verschoben werden. Neuer Termin ist der 7./8. August. Nach dem 3:0-Erfolg in London haben die Münchner aber sehr gute Chance aufs Weiterkommen.

In der Europa League sind mit Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg gar noch drei deutsche Vereine vertreten. Alle drei müssen jedoch noch ihre Achtelfinal-Rückspiele bestreiten. Leverkusen gewann sein Hinspiel bei den Glasgow Rangers mit 3:1, Wolfsburg unterlag Zuhause gegen Shakthar Donezk mit 1:2 und Eintracht Frankfurt kassierte im heimischen Stadion gegen den FC Basel ein 0:3.

Champions League / Europa League: Auslosung Viertelfinale und Finalturnier live im TV

Die Auslosung der Viertelfinals und der Finalturniere in Champions League und Europa League wird am Freitag, 10. Juli 2020 ab 12:00 Uhr live im TV bei Eurosport 1 übertragen. Los geht es mit der Champions-League-Auslosung. Um 13 Uhr werden die Europa-League-Partien ausgelost (live bei Eurosport 1).

Champions League / Europa League: Auslosung im Livestream

Eurosport zeigt die Auslosung in Nyon auch live im Free-Livestream auf Eurosport.de. Zudem überträgt auch DAZN die beiden Auslosungen.

Champions-League-Auslosung und Europa-League-Auslosung im Liveticker

Eurosport.de bietet zur Champions League und der Europa-League-Auslosung auch einen Liveticker an. Hier findet ihr alle Infos zur Champions League und hier alle Infos zur Europa League.

Champions League / Europa-League-Auslosung: Der Modus

In der Auslosung am Freitag, 10. Juli werden ab 12 Uhr zunächst die Partien des Champions-League-Finalturniers, das in Lissabon gespielt werden soll, ermittelt. Dabei wird das Viertelfinale, das Halbfinale und das Heimrecht für das Finale gelost. Bei der Auslosung gibt es keine gesetzten Mannschaften und es können auch Vereine aus dem gleichen Land einander zugelost werden. Beim Finalturnier wird auf den Modus aus Hin- und Rückspiel verzichtet. Es entscheidet wie bei den K.O-Phasen bei WM und EM ein Spiel über das Weiterkommen.

Um 13 Uhr gibt es das gleiche Prozedere für das Finalturnier in der Europa League. Dieses Finalturnier wird in Deutschland, genauer in Nordrhein-Westfalen ausgetragen. Beim Finalturnier wird auf den Modus aus Hin- und Rückspiel verzichtet. Es entscheidet wie bei den K.O-Phasen bei WM und EM ein Spiel über das Weiterkommen.

Champions-League-Auslosung: Die Klubs

Bereits für das Viertelfinale qualifiziert: Achtelfinal-Rückspiele stehen noch aus: Atalanta Bergamo (Italien) FC Bayern München / FC Chelsea (Hinspiel-Ergebnis: 3:0) Atlético Madrid (Spanien) FC Barcelona / SSC Neapel (Hin: 1:1) RB Leipzig Manchester City / Real Madrid (Hin: 2:1) Paris Saint-Germain (Frankreich) Juventus Turin / Olympique Lyon (Hin: 0:1)

Europa-League-Auslosung: Die Klubs

In der Europa League müssen noch alle Achtelfinal-Rückspiele ausgespielt werden. Bei zwei Paarungen steht sogar noch das Hinspiel aus. Der Sieger aus Hin- und Rückspiel zieht ins Finalturnier ein.

Shakhtar Donezk / VfL Wolfsburg (Hinspiel-Ergebnis: 2:1) FC Basel / Eintracht Frankfurt (Hin: 3:0) Bayer 04 Leverkusen / Glasgow Rangers (Hin: 3:1) FC Kopenhagen / Basaksehir Istanbul (Hin: 0:1) Wolverhampton Wanderers / Olympiacos Piräus (Hin: 1:1) FC Getafe / Inter Mailand (noch kein Hinspiel) Manchester United / Linzer ASK (Hin: 5:0) AS Rom / FC Sevilla (noch kein Hinspiel)

Champions-League-Auslosung: Wann wird das Finalturnier gespielt?

Das Champions-League-Finalturnier wird vom 12. bis 23. August in Lissabon ausgetragen. Zuvor werden aber am 7. und 8. August erst noch die vier ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele, darunter auch die Partie FC Bayern gegen Chelsea, gespielt. Die Viertelfinals sind für den Zeitraum vom 12. bis 15. August angesetzt. Die Halbfinals finden am 18. und 19. August statt und das Champions-League-Finale steigt am Sonntag, 23. August im Estádio do Sport Lisboa e Benfica (auch bekannt als "Estádio da Luz") in Lissabon.

Europa-League-Auslosung: Wann wird das Achtelfinale und das Finalturnier gespielt?

In der Europa League müssen noch alle acht Achtelfinal-Rückspiele gespielt werden. Bei zwei Paarungen wurde auch noch kein Hinspiel ausgetragen. Diese werden am 5. und 6. August ausgetragen. Die Viertelfinals folgen am 10. und 11. August. Die Halbfinals sind für den 16. und 17. August vorgesehen. Das Europa-League-Finale steigt am Freitag, 21. August um 21 Uhr in Köln.

Champions-League-Auslosung: Finalturnier - Die Spielorte

Das Champions-League-Finalturnier wird in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ausgetragen.

Europa-League-Auslosung: Finalturnier - Die Spielorte

Das Europa-League-Finalturnier findet in Deutschland, genauer im Bundesland Nordrhein-Westfalen statt. Gespielt wird im RheinEnergiestadion in Köln, der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg, der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf und der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Während des Finalturniers tragen die Stadien jedoch neutrale Namen.

