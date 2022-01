Am Bergisel in Innsbruck findet das 3. Springen der Vierschanzentournee statt. Die Qualifikation beginnt am 3. Januar, das Weltcupspringen am 4. Januar. Los geht es jeweils um 13:30 Uhr.

Der ehemalige Tourneesieger Ryoyu Kobayashi hat die ersten beiden Tourneespringen für sich entschieden und führt in der Gesamtwertung deutlich vor dem Norweger Marius Lindvik und Lovro Kos aus Slowenien.

Als bester Deutscher liegt Markus Eisenbichler auf Zwischenrang vier. Karl Geiger ist auf Position sechs zurückgefallen.

Hier gibt es alle Informationen zum Springen am Bergisel in Innsbruck.

Vierschanzentournee: Bergiselspringen in Innsbruck live im TV

Eurosport überträgt sowohl die Qualifikation als auch den Weltcup am Bergisel in Innsbruck live im TV bei Eurosport 1. Als Experten sind wie gewohnt Martin Schmitt und Werner Schuster dabei.

Innsbruck: Vierschanzentournee im Livestream

Eurosport ist natürlich auch im Livestream bei Joyn PLUS+ und im Eurosport Player für euch am Bergisel mit dabei.

Für 6,99 Euro pro Monat gibt es bei Joyn PLUS+ nicht nur das komplette Programm von Eurosport einschließlich aller Bonuskanäle im Eurosport Player, sondern auch ein umfassendes Streamingangebot mit zahlreichen Filmen, Serien und anderen TV-Sendern.

Vierschanzentournee: Springen am Bergisel im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es einen Liveticker sowohl zur Qualifikation als auch zum Bergiselspringen in Innsbruck.

