In Oberstdorf beginnt wie gewohnt die Vierschanzentournee der Skispringer. Die Qualifikation steht am Montag, 28. Dezember, auf dem Programm, das Weltcupspringen am Dienstag, 29. Dezember. Beginn ist jeweils um 16:30 Uhr.

Die größten Hoffnungen aus deutscher Sicht ruhen auf Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler und Skiflug-Weltmeister Karl Geiger. Zudem starten Andreas Wellinger, Severin Freund, Stephan Leyhe, Pius Paschke und Constantin Schmid für das deutsche Team.

Die internationale Konkurrenz ist stark: Besonders der Japaner Ryoyu Kobayashi, der Slowene Anze Lanisek und die Norweger um Halvor Egner Granerud sind zu beachten. Der Pole Kamil Stoch und Stefan Kraft aus Österreich gelten ebenfalls als heiße Anwärter auf den Tourneesieg.

Hier gibt es alle Informationen zum Weltcup auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf.

Oberstdorf live: Auftaktspringen jetzt live im TV

Eurosport überträgt das Auftaktspringen zur Vierschanzentournee in Oberstdorf am Mittwoch, 29. Dezember live im TV auf Eurosport 1. Gerhard Leinauer, Werner Schuster und Martin Schmitt begleiten Euch am Mikrofon durch das Wettkampfgeschehen.

Bereits am Dienstag, 28. Dezember zeigt Eurosport auch die Qualifikation auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf live im TV auf Eurosport 1.

Vierschanzentournee live: Auftaktspringen in Oberstdorf jetzt live im Livestream

Bei Joyn PLUS+ verpasst Ihr keine Sekunde der Vierschanzentournee. Hier gibt es für nur 6,99 Euro pro Monat nicht nur das komplette Eurosport-Programm einschließlich des Eurosport Players mit allen Bonuskanälen, sondern auch zahlreiche Serien und Filme im Streaming.

Oberstdorf: Vierschanzentournee jetzt live im Ticker

Bei Eurosport.de gibt es Liveticker zu allen vier Stationen der Vierschanzentournee, darunter auch dem Springen in Oberstdorf.

Zudem gibt es hier alle News, Stimmen, Hintergrundinformationen und zahlreiche Highlight-Videos zum Highlight der Skispringer zwischen den Jahren.

Skispringen in Oberstdorf: Schuster macht deutschen Fans Hoffnung

Klappt es dieses Jahr endlich wieder mit einem deutschen Gesamtsieg bei der Vierschanzentournee? Werner Schuster macht den Fans Hoffnung vor dem Auftakt: "Gerade dieses Jahr sind die Chancen ziemlich gut", so der Eurosport-Experte vor dem Springen in Oberstdorf. "Das Bewusstsein ist da, der Hunger ist da, es wird gut gearbeitet, und wir sind nicht mehr weit davon entfernt“, fasste er zusammen. | Zum Artikel

Vierschanzentournee in Oberstdorf: Geiger sendet Kampfansage

Karl Geiger soll endlich, endlich das deutsche Tournee-Trauma beenden. 20 Jahre nach dem Sieg von Sven Hannawald soll mal wieder ein DSV-Adler ganz oben stehen. Geiger befindet sich ohne Frage in der bestmöglichen Form, doch die Konkurrenz ist groß. Den Anfang muss Geiger auf der Schattenbergschanze bewältigen. Los geht es für den "Karle" vor der eigenen Haustür mit der Qualifikation am Dienstag. | Zum Artikel

Tournee-Auftakt in Oberstdorf: Geiger Mitfavorit - Die Anwärter auf den Gesamtsieg

Karl Geiger zählt als Gesamtweltcupführender natürlich zum Favoritenkreis. Als sein größter Herausforderer wird der japanische Überflieger Ryoyu Kobayashi gehandelt. Doch auch die Österreicher, Norweger, Polen, Slowenen und die Schweizer dürfen sich Hoffnungen machen. | Zum Artikel

Auftaktspringen in Oberstdorf: Videobeweis im Skispringen beschlossen

Im Skispringen soll in Zukunft der Videobeweis eingesetzt werden. Das sagte FIS-Renndirektor Sandro Pertile gegenüber dem TV-Sender "NRK". Die technischen Hilfsmittel sollen den Punktrichtern bei der Überprüfung der Landung helfen. Bisher mussten sich die fünf Jurymitglieder meistens auf ihren ersten Eindruck verlassen, je nach Blickwinkel und Entfernung zum Aufsprunghang eine schwierige Aufgabe. | Zum Artikel

