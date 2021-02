Publiziert 05/02/2021 Am 19:15 | Update 08/02/2021 Am 15:51

Am 8. Februar starten die Australian Open in Melbourne. Aufgrund der Einreisebedingungen in Australien während der Corona-Pandemie wurde das Turnier in den Februar verlegt und dauert bis zum 21. Februar.

Titelverteidiger bei den Herren ist Novak Djokovic. Der Serbe geht auch als Topfavorit auf den Start. Dauerrivale Rafael Nadal war zuletzt angeschlagen, Vorjahresfinalist Dominic Thiem war bei den Vorbereitungsturnieren noch auf Formsuche.

Australian Open "Hol' deine Freundin aus meiner Box!" Kyrgios wütet gegen sein Team VOR 4 STUNDEN

Bei den Damen tritt Sofia Kenin als Titelverteidigerin an. Zum großen Favoritenfeld gehören Serena Williams, Naomi Osaka und Simona Halep.

Die deutschen Hoffnungen ruhen vor allem auf Angelique Kerber und Alexander Zverev. Zverev, im Vorjahr im Halbfinale an Thiem gescheitert, könnte im Viertelfinale auf Djokovic treffen. Allerdings scheiterte Kerber bereits in Runde eins an Bernarda Pera aus den USA.

Australian Open live im TV

Eurosport überträgt täglich ab 1:00 Uhr MEZ bis zum Ende der Matches live im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2. Als Experten sind Barbara Rittner und Boris Becker im Einsatz.

Australian Open im Livestream

Im Livestream bei Joyn PLUS+ verpasst Ihr keine Sekunde der Australian Open 2021. Hier habt ihr über den Eurosport Player auf Bonuskanälen in Eigenregie die Wahl aus allen 16 Courts.

Australian Open im Liveticker

Eurosport.de bietet täglich einen Liveticker zum "Happy Slam" an. Hier erhaltet ihr zudem alle News, Informationen und Highlight-Videos zum Geschehen in Melbourne.

Australian Open: Alexander Zverev steht nach Startschwierigkeiten in der zweiten Runde

Alexander Zverev hat bei den Australian Open nach Startschwierigkeiten sein erstes Match gewonnen und ist in die 2. Runde eingezogen. Beim 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2 gegen den Weltranglisten-73. Marcos Giron (USA) hatte der 23-Jährige in den ersten beiden Durchgängen deutlich Mühe, fand dann aber immer besser ins Spiel und siegte nach 2:42 Stunden in vier Sätzen. | Zur kompletten Meldung

Australian Open: Kerber mit bitterem Erstrundenaus

Angelique Kerber ist bei den Australian Open schon an der Auftakthürde gescheitert und hat damit einen kapitalen Fehlstart ins Jahr 2021 hingelegt. Die 33 Jahre alte Kielerin verlor in der ersten Runde von Melbourne 0:6, 4:6 gegen die in der Welt auf Rang 66 geführte US-Amerikanerin Bernarda Pera. 2016 hatte die an 23 gesetzte Kerber das Grand-Slam-Turnier "down unter" gewonnen. | Zur kompletten Meldung

Das könnte Dich auch interessieren:

Trailblazers, Folge 1: Serena - ein Leben gegen Stereotype und Vorurteile

Australian Open Starker Reflex: Chardy klaut Djokovic sichergeglaubten Punkt VOR 4 STUNDEN