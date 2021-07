Am 24. Juli fällt der Startschuss zum Olympischen Tennisturnier in Tokio. Insgesamt werden fünf Entscheidungen ausgetragen, jeweils Einzel und Doppel bei Damen und Herren sowie ein Mixed.

Den krönenden Abschluss bildet der 1. August, wo die Entscheidungen im Herren-Einzel und in beiden Doppelwettbewerben ausgetragen werden. Am 31. Juli steht das Finale im Damen-Einzel auf dem Programm und bereits am 30. Juli fällt die Entscheidung im Mixed.

Auch wenn einige Stars aus den unterschiedlichsten Gründen abgesagt haben, ist das Turnier immer noch erlesen besetzt. So kämpfen unter anderem Novak Djokovic, Alexander Zverev, Naomi Osaka, Stefanos Tsitsipas und Daniil Medvedev um Titel und Medaillen.

Hier gibt es alle Informationen zu den Tenniswettbewerben bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio.

Olympia 2021: Tennisturnier live im TV

Eurosport überträgt täglich live ab 01:00 Uhr bei Eurosport 1 und Eurosport 2 die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Hier gibt es auch mehrere Matches des Olympischen Tennisturniers.

Olympia in Tokio: Tennis im Livestream

Eurosport und Joyn bieten täglich bis zu acht parallel laufende kommentierte Livestreams zu den Olympischen Spielen in Tokio an. Zudem gibt es im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ täglich bis zu 27 parallel laufende unkommentierte Livestreams.

Für lediglich 6,99 Euro pro Monat bietet Joyn PLUS+ nicht nur das gesamte Programm des Eurosport Players sondern auch zahlreiche andere TV-Sender sowie Film- und Serienhighlights.

Olympia in Tokio: Tennis im Liveticker

Eurosport.de berichtet täglich ausführlich vom Geschehen in Tokio. Neben zahlreichen News und Highlight-Videos bieten wir hier auch einen Liveticker zu den Olympischen Spielen an.

Olympia 2021 - Tennis: Zverev vor machbarer Aufgabe in der 1. Runde - Hammerlos für Kohlschreiber

Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev hat für das olympische Tennisturnier ein einfaches Auftaktlos für die 1. Runde erwischt - für Philipp Kohlschreiber, Laura Siegemund und Mona Barthel kommt es hingegen direkt knüppeldick. Der an Position vier gesetzte Zverev (24) bekommt es zunächst mit Lu Yen-Hsun zu tun, der Taiwanese ist nur Nummer 573 der Welt. | Zur Meldung

Olympia 2021 - Tennis: Novak Djokovic zählt Alexander Zverev zu den Favoriten in Tokio

Novak Djokovic fährt als Top-Favorit zu Olympia (ab 24. Juli live bei Eurosport). Vor allem die Absagen einiger Stars wie Rafael Nadal und Roger Federer spielen dem Serben in die Karten. Doch Djokovic stellte vor dem Abflug nach Tokio klar: "Es gibt noch mehrere Top-Spieler, die um die Medaillen kämpfen werden: Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev zählen zu den Favoriten." | Zur Meldung

