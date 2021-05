Publiziert 07/05/2021 Am 10:10 GMT | Update 07/05/2021 Am 20:16 GMT

Zur 104. Austragung der Italien-Rundfahrt starten am 8. Mai in Turin 184 Fahrer aus 23 Teams. Auf sie warten 21 Renntage mit zwei Einzelzeitfahren, etlichen Sprintetappen und vor allem viele Kletterpartien und Bergankünfte in den drei Wochen bis zum Ziel in Mailand.

Auch acht deutsche Profis sind im Feld dabei, darunter vier Debütanten - aber auch Routiniers, die schon Etappensiege beim Giro feiern konnten. Im Blickpunkt steht besonders Emanuel Buchmann, der es als erster Deutscher bis aufs Podium in der Gesamtwertung des Rennens schaffen könnte.

Das umfangreiche Reglement sieht etliche sehr spezielle Sonderwertungen und Prämien von insgesamt rund 1,5 Millionen Euro vor, doch das begehrteste Ziel ist das Rosa Trikot ("maglia rosa") der Spitzenreiters der Gesamtwertung.

Die kompletten Ergebnisse jeder Etappe und den aktuellen Stand in den Gesamtwertungen gibt es hier:

Giro: Etappen, Ergebnisse, Gesamtstand

Die 21 Etappen, ihre Sieger und das komplette Ergebnis findet Ihr hier auf der Übersichtsseite.

Den Gesamtstand im Kampf um das Rosa Trikot, in der Bergwertung, der Punktewertung, Nachwuchswertung und Mannschaftswertung des Giro 2021 gibt es hier im Datencenter.

